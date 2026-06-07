スピード離婚から約1年半…日本でも活動の元韓国アイドル、6歳年上の社長と再婚へ

ガールズグループJEWELRY（ジュエリー）出身の歌手ソ・イニョンが再婚する。

6月7日、ソ・イニョンの所属事務所の関係者は、『スポーツソウル』に「チェ・ジフン代表と熱愛中であり、今年下半期に結婚予定だ」と明かした。

【画像】“股ぐら恋愛テク”を披露するソ・イニョン

ソ・イニョンの結婚相手は、コンテンツクリエイティブ企業NPのチェ・ジフン代表だ。1978年生まれのチェ代表は、ソ・イニョンより6歳年上である。

2人は知人の紹介で出会った後、交際に発展した。その後、真剣な交際を続けながら、信頼関係を築き、2026年下半期の結婚を準備することとなった。

これに先立ち2023年2月、ソ・イニョンは9歳年上の実業家と結婚したが、2024年11月に離婚を伝えた。その後、しばらくブランクがあった彼女は、3月にYouTubeチャンネル「改過遷善 ソ・イニョン」を開設し、活動を再開した。

（写真提供＝OSEN）ソ・イニョン

ソ・イニョンは最近、ユーチューブを通じて恋愛をしていると伝えた。「小学生のときから恋愛を休んだことがない。現在進行形だ」と明かした。

また、「離婚してからも恋愛が途切れることはなかった」として、「ブランクはあったが、独身なのにしてはいけないのか。してはいけない理由がどこにあるのか」と率直に語った。

なお、ソ・イニョンは2026年下半期にチェ・ジフン代表と結婚式を挙げ、再スタートを切る予定だ。

◇ソ・イニョン プロフィール

1984年9月3日生まれ。2002年にガールズグループJEWELRYのメンバーとしてデビューし、率直な性格とステージ上の強烈なパフォーマンスで大衆から愛された。2004年には日本でCDデビューも果たした。2007年にソロ活動を始め、2009年にJEWELRYを脱退。2021年には日本人実業家との結婚説が浮上したが、キッパリと否定。その後、2023年2月に「出会って7カ月」という一般男性と結婚式を挙げるも、2024年11月に離婚した。