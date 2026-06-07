◆競泳 ▽日本選手権 最終日（７日、東京アクアティクスセンター）

男子５０メートル背泳ぎ予選が行われ、日本記録保持者の古賀淳也（スウィンＳＳ）が２５秒５６の全体６位で午後の決勝に進んだ。２４年３月のパリ五輪選考会後に引退したが、昨年８月に現役復帰。日本選手権で決勝に進むのは２３年以来、３大会ぶりとなり「久しぶりに決勝で泳げるので、そこをクリアできて良かった」とうなずいた。

２８年ロス五輪で同種目が正式種目に採用されることが決定し、再びプールに戻った３８歳。現在は陸上のトレーニングに重点を置き、１６年リオデジャネイロ大会以来、３大会ぶりの五輪出場を目指している。代表選考まで残された時間は短いが「期間が短いほど、よりぎゅっと集中して（準備を）行える。焦ったりはしていない」と自身のペースで取り組んでいる。決勝で派遣標準記録（２４秒５３）を切れば、８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）代表入りも見えてくるが「現状は難しい」とし、１２月の世界短水路選手権（北京）出場をターゲットに強化を進めている。

日本競泳界は今月２日に光永翔音（中大）が昨年１１月から４か月間、ドーピング違反により、資格停止処分を受けていたことが日本アンチ・ドーピング機構から発表された。付随して日本水連が“救済措置”の内規を作成していたことも明らかとなった。古賀自身は１８年に意図しないドーピング違反により、２年間の資格停止処分を受けている。今回の件について「選手は反省しているし、誰も責められない。これから同じことがないようにしてください、ということに尽きる。水連の対応に関しては、（連盟の）中で話し合って、それ（内規）が適切なのかを確認した方がいい気がする。問題ないというのであれば、決まったことだと思うので、そういうことがないようになってくれればいいな」とコメントした。