◆国際親善試合 ブラジル２―１エジプト（６日、米・クリーブランド）

ブラジル代表は６日、６月１１日（日本時間１２日）開幕の北中米Ｗ杯前最後の強化試合を行い、２―１で勝利。本大会へ弾みをつけた。カルロ・アンチェロッティ監督（６６）は、「６０分まではとても良かった。しかし、最後の３０分間、試合のコントロールを失ったのが反省点」としながらも、「１次リーグ初戦の）モロッコ戦へ向けて準備はできている」と自信をのぞかせた。

４―２―３―１のフォーメーションで、攻撃陣ではＦＷヴィニシウス（Ｒマドリード）、ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）らが先発。前半７分、敵陣でボランチのＭＦギマランイス（ニューカッスル）が相手からボールを奪い、ミドルシュートを叩き込んで先制した。

その４分後、ＤＦマルキーニョス（パリＳＧ）の連係ミスで同点を許したが、後半７分にラフィーニャからのクロスをＦＷエンドリッキ（Ｒマドリード）が決めて勝ち越した。ブラジルは前後半で合計２２選手を起用。本大会前に選手を一通り試した。

ブラジルは１次リーグのＣ組で１３日（日本時間１４日）にモロッコ、１９日（同２０日）にハイチ、２４日（同２５日）にスコットランドと対戦する。