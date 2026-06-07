ＫＡＲＡのメンバーで女優の知英が７日、都内で１０年ぶりの写真集「知英写真集 Ｓｔｉｌｌ Ｍｅ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。「色々な自分を見せられることがうれしい。自分の中の変化がたくさんあった１０年間。改めて色々なことを考える時間になった」と喜んだ。

水着での撮影にも初挑戦。体を絞って臨み「恥ずかしいけど、周りのスタッフさんが『きれいだよ』と言ってくれて、勇気を出してポージングしてみました。出来上がりには満足している」とうれしそうに語った。

１月に３２歳になったが「３０代になってからは、メンタルをすごい大事にするようになって（変化に）気づけるようになった」と告白。「力を入れすぎないことと、力を抜くことを大事にしてきたら、周りの人に『今まで見たことない顔が見えてきたよ』と言われて。力を入れたら、いいことは何もない。むかついた時も力を抜いたら落ち着く」と続けた。むかつく瞬間があるのかという質問には「ありますよ（笑）おなかすいてるときとか」と、かわいらしいエピソードを開かしていた。