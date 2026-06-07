HYが、フルアルバム『MIND+』を9月16日にリリース。また、2026年2月に開催したスペシャルライブ『HY 25th Anniversary BEST!! Special TIME TRIP』のライブBlu-rayを同日に発売する。

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1年8カ月ぶりのリリースとなる本作は、結成25周年を走り切り、26年目に突入したHYの自分自身の心や想い、すべてを受け入れ前向きに進んでいきたいという思いが込められた、通算17枚目となるオリジナルアルバム。現在3カ月連続で配信中の「with you」「チャチャチャチャンプルー」「blue heart」や、揺れ動く心の模様を描いたラブソング「Swing Swing Heart」、“第97回センバツMBS公式テーマソング”として書き下ろされた「白球を繋げ」、心のままに生きることをポジティブに曲にした「ありのまま」など、ほか新曲4曲を含む10曲が収録される。

本作は初回限定盤と通常盤の2形態で販売され、初回限定盤には2026～2027年に開催されるワンマンツアーでのリハーサル見学に参加できる“HY VIP TICKET 2026-2027”が封入される。そのほか、対象店舗で予約した場合に抽選で当たる先行試聴会や、リミスタでのリリース記念インターネットサイン会の開催も予定している。

また、同日発売となるライブBlu-rayは、2月23日に東京ガーデンシアターにて開催された一夜限りの周年記念スペシャルライブを収めた作品。「Swing Swing Heart」の初披露や、映画『366日』の主題歌「恋をして」、代表曲「AM11:00」「NAO」「ホワイトビーチ」といった楽曲のライブ映像のほか、ゲストアーティストである大橋卓弥（スキマスイッチ）やあいみょんとのコラボ曲も収録。当日の裏側を収めたビハインドザシーンやブックレットも同梱されるほか、FC会員限定特典も用意される。

さらに、今回の同日発売を記念し、両作の初回限定盤に共通応募用シリアルナンバーを封入。抽選でHYメンバーとのオンラインミート＆グリートやオリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施される。

（文＝リアルサウンド編集部）