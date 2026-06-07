【最終回】韓国ドラマ「オクニョ 運命の女（ひと）」第47話〜第51話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！
「テレ東プラス」では、6月8日（月）〜6月12日（金）放送、第47話〜第51話（最終回）のあらすじを紹介する。
【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」
【6月8日（月）放送 第47話】
ユン・テウォンはオクニョが王女と知り、戸惑う。オクニョは、これまでと同様に接してほしいと頼むが…。
イ・ミョンホンを捕らえたユン・ウォニョンとチョン・ナンジョンだが、オクニョの父親が先々代の王なのかどうか聞きだせずにいた。
ユン・ウォニョンはイ・ミョンホンがかつて女官を連れて逃亡したという事実と、敵対する一派のカン・ソノがかくまっていたことを利用し、明の使者の件で不利になった形勢を逆転しようと考える。
【6月9日（火）放送 第48話】
オクニョは山道で、彼女を始末するよう命じられたユン・ウォニョンの手下たちに待ち伏せされる。だが、事前に情報を得ていたオクニョの合図で、味方の私兵が現れ迎え撃つ。典獄署（チョノクソ）に収監されたイ・ミョンホンへの差し入れに毒が盛られていたが、先に盗み食いをした役人が死んでしまう。
明宗（ミョンジョン）はユン・テウォンに会いに行き、前王の暗殺を企てたユン・ウォニョンらを断罪する決意を伝え、協力を求める。
【6月10日（水）放送 第49話】
文定（ムンジョン）大妃（テビ）に拘束されたオクニョ。明宗（ミョンジョン）は、オクニョを助けたければ、ユン・ウォニョンとチョン・ナンジョンを釈放するよう大妃から交換条件を突きつけられ、悩んでいた。オクニョが自分と引き換えに、ユン・ウォニョンたちが釈放されることなど望むわけがない。
明宗とユン・テウォンたちは必死にオクニョの行方を捜すが見つからず、ついにユン・テウォンは明宗にあることを告げる。
【6月11日（木）放送 第50話】
明宗（ミョンジョン）に譲位を宣言され、ショックで倒れた文定（ムンジョン）大妃（テビ）。やがて危篤状態になり、知らせを受けた明宗が駆けつける。
兵に追われ、隠れ家に逃げ込んだオクニョとユン・テウォン。大妃の策略により、逆賊に仕立て上げられていると知る。その間も、明宗やオクニョの仲間たちは次々と捕まり、ソン・ジホンたちは拷問を受け、謀反の企てを自白するよう迫られていた。
【6月12日（金）放送 第51話（最終回）】
オクニョとユン・テウォンは王、明宗（ミョンジョン）とともに朝廷にはびこるユン・ウォニョン派の一掃を開始し、次々と敵を捕まえる。
2人はユン・ウォニョンの屋敷を襲撃し、ユン・ウォニョンとチョン・ナンジョンを捜す。オクニョたちの反撃で窮地に陥ったユン・ウォニョンとチョン・ナンジョンは、地方の仲間に連絡し、挙兵を計画するが…。いよいよ激動の最終回！
キャスト
オクニョ：チン・セヨン
ユン・テウォン：コ・ス
文定(ムンジョン)大妃(テビ)：キム・ミスク
ユン・ウォニョン：チョン・ジュノ
演出・脚本
【演出】
チェ・ワンギュ
【脚本】
イ・ビョンフン
チェ・ジョンギュ
6月15日（月）あさ8時15分からは、韓国ドラマ「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」（主演：ナムグン・ミン、アン・ウンジン 全32話）を放送。どうぞお楽しみに！
「テレ東プラス」では、6月8日（月）〜6月12日（金）放送、第47話〜第51話（最終回）のあらすじを紹介する。
【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」
【6月8日（月）放送 第47話】
ユン・テウォンはオクニョが王女と知り、戸惑う。オクニョは、これまでと同様に接してほしいと頼むが…。
イ・ミョンホンを捕らえたユン・ウォニョンとチョン・ナンジョンだが、オクニョの父親が先々代の王なのかどうか聞きだせずにいた。
ユン・ウォニョンはイ・ミョンホンがかつて女官を連れて逃亡したという事実と、敵対する一派のカン・ソノがかくまっていたことを利用し、明の使者の件で不利になった形勢を逆転しようと考える。
【6月9日（火）放送 第48話】
オクニョは山道で、彼女を始末するよう命じられたユン・ウォニョンの手下たちに待ち伏せされる。だが、事前に情報を得ていたオクニョの合図で、味方の私兵が現れ迎え撃つ。典獄署（チョノクソ）に収監されたイ・ミョンホンへの差し入れに毒が盛られていたが、先に盗み食いをした役人が死んでしまう。
明宗（ミョンジョン）はユン・テウォンに会いに行き、前王の暗殺を企てたユン・ウォニョンらを断罪する決意を伝え、協力を求める。
【6月10日（水）放送 第49話】
文定（ムンジョン）大妃（テビ）に拘束されたオクニョ。明宗（ミョンジョン）は、オクニョを助けたければ、ユン・ウォニョンとチョン・ナンジョンを釈放するよう大妃から交換条件を突きつけられ、悩んでいた。オクニョが自分と引き換えに、ユン・ウォニョンたちが釈放されることなど望むわけがない。
明宗とユン・テウォンたちは必死にオクニョの行方を捜すが見つからず、ついにユン・テウォンは明宗にあることを告げる。
【6月11日（木）放送 第50話】
明宗（ミョンジョン）に譲位を宣言され、ショックで倒れた文定（ムンジョン）大妃（テビ）。やがて危篤状態になり、知らせを受けた明宗が駆けつける。
兵に追われ、隠れ家に逃げ込んだオクニョとユン・テウォン。大妃の策略により、逆賊に仕立て上げられていると知る。その間も、明宗やオクニョの仲間たちは次々と捕まり、ソン・ジホンたちは拷問を受け、謀反の企てを自白するよう迫られていた。
【6月12日（金）放送 第51話（最終回）】
オクニョとユン・テウォンは王、明宗（ミョンジョン）とともに朝廷にはびこるユン・ウォニョン派の一掃を開始し、次々と敵を捕まえる。
2人はユン・ウォニョンの屋敷を襲撃し、ユン・ウォニョンとチョン・ナンジョンを捜す。オクニョたちの反撃で窮地に陥ったユン・ウォニョンとチョン・ナンジョンは、地方の仲間に連絡し、挙兵を計画するが…。いよいよ激動の最終回！
キャスト
オクニョ：チン・セヨン
ユン・テウォン：コ・ス
文定(ムンジョン)大妃(テビ)：キム・ミスク
ユン・ウォニョン：チョン・ジュノ
演出・脚本
【演出】
チェ・ワンギュ
【脚本】
イ・ビョンフン
チェ・ジョンギュ
6月15日（月）あさ8時15分からは、韓国ドラマ「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」（主演：ナムグン・ミン、アン・ウンジン 全32話）を放送。どうぞお楽しみに！