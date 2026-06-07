「アンチでさえ、すげー大切」23年前のデビュー曲がCM起用で話題…元SOUL’d OUT・Bro.Hiが明かしたファンへの本音

「Yo！GET up！Stand UP！」――テレビから流れるそのフレーズに、思わず振り向いた人も多かったことだろう。2003年にリリースされたSOUL’d OUTのデビュー曲「ウェカピポ」が、Lotte「クランキー」のCMソングに選ばれ、令和の今、再び世間から注目を集めている。

【画像】経営する店でレジ打ちまでこなすBro.Hi

独自の楽曲で平成の音楽シーンを駆け抜けた3人組は、なぜ今ふたたび支持されているのか。現在は、音楽活動をしながら東京・羽村の和食店で板前としての顔を持つメンバーのBro.Hiさんに、当時の舞台裏と現在の思いを聞いた。(前後編の前編）

「アンチでさえすげー大切」

――デビュー曲『ウェカピポ』が、ロッテ「クランキー」のCMタイアップ曲となりました。23年前の楽曲が今、再び注目を浴びている現状について、率直にどのように感じていらっしゃいますか。

Bro.Hi（以下、同） ありがとうございます。素直にうれしいよね。覚えていてくれるだけでもありがたいのに、CMで使ってもらえるなんて。まことに、幸甚の極みでございます。

―― SNSでも大きな話題となり、CMをきっかけに新たなファンも増えている印象です。ご自身ではその反響をどのように受け止めていらっしゃいますか。

SOUL’d OUT関連のことは、今のバンド（E.P.O）のメンバーから教えてもらうことが多いから、具体的に全部はわかってないけど、往年のファンが思い出してくれるのは嬉しいかな。ライブで手振ってくれるのもいいけど、時がたって思い出してくれるのもまたいい。

SOUL’d OUT として10年くらい活動していたので、その時その時を思い出して懐かしいと思ってもらえたら。古参ファンの方々には、僕ら三人三様で思うことがあるけど、とても支えられていると思う。

―― 確かに、SOUL’d OUT ファンであるS.O CRUの方々は、ずっと楽曲やメンバーの方々にリスペクトを持ち、解散後もずっと愛してくださっている印象ですね。

そうだね。自分は今、飲食店の経営者という違う職種だけど、ファンの方にはお店に来てもらったりして支えてもらってる。これは本当に、言い尽くせないくらい感謝してますね。アンチでさえも、すげー大切だよね。SOUL’d OUT を見てくれてる、考えてくれてるのはありがたい存在だなと思っています。

――今回のCM起用のニュースを受け、一部SNSでは「CM担当者にSOUL’d OUT ファンがいたのか？」とも言われていましたね。CMが決まったと聞いた時には、どのような思いがありましたか。

そういった話はちょこちょこいただくこともあるんだけど、あんな大手のロッテさんとタイアップと聞いた時は、「すげえの決まったな」と。

高速ラップをうまく歌うコツ

――これを機に、一夜限りの再結成ライブを期待しているファンの声も実際多く上がっていることから、少しだけでも夢を見てもよろしいのでしょうか。

どうなんでしょう。ヘタなことは言えないし、期待を持たせても、逆に残念な思いをさせてしまうので。とりあえず今のところは、予定はないです、と。

―― ところで、2003年当時としては非常に斬新だったMVは、多くのファンに衝撃を与え、“早すぎる天才”とも言われていましたが、その評価についてはどのように感じていらっしゃいましたか。

あの時は、メジャーデビューして音楽でやっていくのが初めての経験だったし、常に次の曲のことを考えていたから、夢中すぎて周りの評価とか、そこまで頭が回ってなかったね。

――ご自身の中で特にお気に入りの楽曲、また印象に残っているMVのシーンがあれば教えてください。

それは『ウェカピポ』と言っておきましょう（笑）。それなくして、うちらはなかったので。『Dream Drive』での思い出は、国内某所のリゾートっぽいところで撮影した時に、ヤシの木がたくさん生えていてカリフォルニアっぽい雰囲気のところで、メンバー3人でオープンカーに乗ったことかな。

あとは、テクニカルなところで言うと『1000000 MONSTERS ATTACK』は倉庫の中で焚き火をしたり火花を散らしたりとか、地面に水を撒いて水たまりを作って、地面が綺麗に見えるようなライティングにしたりとか。そんな小技が重なって作品ができていくんだな、と。

―― そのエピソードをお聞きした後にMVを見返すと、またファンの方の楽しみが増えますね。また、どの曲でもBro. Hiさんの高速ラップは、ファンの間でも「カラオケでなかなか歌えない」と有名ですが、うまく歌うコツや練習方法があれば教えてください。

やはり反復練習じゃないかな。とにかく数！ 数歌うことだね。これは運動神経と似たところもあるし、ピアノとかとも同じなんじゃないかなーと思う。

当時、自分は日本の中では速い方だったけど、もう、今の時代は自分が追いつかないくらいすごい人も出てきているよね。

エハラマサヒロのものまねMVを見て

――最近、芸人のエハラマサヒロさんによるSOUL’d OUTのものまねMVの中に、Bro. Hiさんのパートも再現されていましたね。かなり難易度の高いパートだと思いますが、ご覧になっていかがでしたか。

これも、今のバンドメンバーから教えてもらって知りました（笑）。あの方、器用ですからね。俺っぽくないラップだけど、すげえな、似てると思いました。エハラさん自体はずっと前からモノマネしてくれてたからね。

だけど、SOUL’d OUTのモノマネってちょっとニッチだよね。違う人のモノマネした方がもっと売れるんじゃないかな、とも思っちゃいました（笑）。

――エハラさんの動画では、キャップや衣装なども細かく再現されていらっしゃいましたね。SOUL’d OUTと言えば、名前のロゴ入りのネックレスや曲のタイトルが書かれたキャップなど、当時の衣装も非常に印象的でした。ファッションはご自身でコーディネートされていたのでしょうか。

自分はそうですね、だいたい。中盤からは、チカーノのファッションにハマって、シャツやパンツなどDickies（ディッキーズ）一辺倒になった。スタイリストさんはついていたけど、俺はこのブランドでこのサイズって伝えていたかな。

――今も変わらずおしゃれな印象です。最近はなにかお買い物をされましたか。

自分に対する物欲はないんだけど、店関連のものは買っちゃうよね。この前は、まだ使えるのにちょっと聞こえが悪いかな、と思って店の電話機を新しくしました。

店を貸切にしてオフ会をする時、マイクパフォーマンスをすることもあるんだけど、バンドメンバーがお店に来てくれた時用のマイクも買ったりとか。年1、2回しかないのにね（笑）。あとは、厨房機器がそろうテンポスにはちょくちょく行ってます。

――ヘアスタイルも時期によってさまざまでしたが、当時からこだわっていらっしゃいましたか。

デビュー前はガチで飲食店で働いてたので、時代もあってか、あんな髪型は間違ってもできなかった。音楽活動を始めてからは、あと何年できるかわからないから、好きな髪型を思いきりやってやろう！と。途中から、前作と同じ髪型じゃいけないような雰囲気になってましたね。

逆に、ディギー（Diggy-MO’）はずっとあの髪型、ブレイズを貫いてたね。

（後編に続く）

取材・文／佐藤ちひろ