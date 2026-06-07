◇MLB ドジャース - エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースが初回から大量9得点のビッグイニングとなりました。

初回、この日先発の山本由伸投手がセンターへのタイムリーを許し、1点を先制されます。

それでもその裏、1番の大谷翔平選手が内野安打で出塁。高いバウンドとなったセカンドゴロに全力疾走で安打としました。すると続く2番のアンディ・パヘス選手が5球目、甘く入ったチェンジアップをとらえ、打球はレフトスタンドへ着弾。14号2ランですぐさま逆転します。

勢いづいたドジャース打線は、ラッキーな内野安打も含め、3連打でノーアウト満塁とすると、6番のライアン・ウォード選手が2球目をセンターに運び、タイムリーツーベースで追加点。大谷選手から6連打となりました。

その後、1アウトから四球で1アウト満塁となったところでエンゼルス先発のジャック・コハノビツ投手が降板。攻撃の手を緩めないドジャース打線は、相手の失策でさらにリードを広げると、この回2度目の打席に入った大谷選手がブレント・スーター投手のシンカーをとらえ、打球はセンターを守るマイク・トラウト選手の頭上を超える11号ツーランを放ちました。

初回から約27分の容赦ない攻撃で、一挙9得点のビッグイニングとなりました。