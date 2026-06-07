【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1ー0 U-19カナダ代表（日本時間6月6日／パルク・デ・スポール）

【映像】意表を突く弾丸ショット炸裂（実際の様子）

U-19日本代表のMF山下翔大（水戸ホーリーホック）が、試合終盤に値千金のゴールを奪い、チームを今大会初勝利へ導いた。相手GKの意表を突く弾丸シュートに、ファンたちが熱狂している。

U-19日本代表は6月6日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU-21世代大会）のグループB第3戦でU-19カナダ代表と対戦。山下はベンチスタートとなったが、ゴールレスで迎えた76分に木寺優直（RB大宮アルディージャ）との交代でピッチに立った。

すると89分、試合を動かす。相手陣内で菅原悠太（FC東京）がハードプレッシングからボールを奪取。こぼれ球に反応した山下は一気にスピードを上げ、右サイドからボックス内へと持ち込む。ここまでフリーで運んだ背番号14は、迷わず右足を振り抜いた。

強烈なシュートは、セルゲイ・コズロフスキーが伸ばした足の横をすり抜け、GKランサム・ジョナサンの脇を射抜いてゴールネットへ。意表を突くタイミングと威力を兼ね備えた一撃で、ゴールをこじ開けた。

ABEMAで解説を務めた鄭大世氏は「タイミングも意外性があってよかった。シュートも変化していますね。シュートの勢いもありいいシュートでした」と山下を称えた。ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「よく打ったな」「素晴らしい」「GKも意表をつかれたな」「打たなきゃ入らない」「山下くんの積極性が生んだゴール！」「シュートを選択したことが素晴らしいな」と大絶賛している。

この一撃が決勝点となり、日本は今大会初勝利を達成。途中出場から結果を残した山下の積極性が、チームに大きな勝ち点をもたらした。

（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）