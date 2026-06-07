非常に多くの生徒が縛られている「内申書」。ニュース番組『わたしとニュース』では、調査からみえた「内申書支配率」のデータを基に、内申書が子どもの主体性を奪うリスクや、内申書が持つ価値と今後の課題について語った。

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「内申書支配率」とは内申書を意識して行動に影響したと答えた生徒の割合。東大大学院教育学研究科の中村高康教授は、2020年に全国約3000人の高校生を対象にした調査を実施した。

高校生の8割超が「内申書」を意識

「定期テストの成績が上がるように頑張った」が84.7％、「欠席しないようにした」が73.7％、「授業中は積極的に発言するようにした」が69.9％、「部活動に積極的に取り組んだ」が68.4％など、生徒の行動に影響している実態が明らかになった。

中村教授は、「内申書に多くの生徒が縛られているのではないか」という仮説をもって調査。しかし実際には、「思った以上に割合が高かった」と述べた。

一方で、調査では「内申書を入試に使わないでほしいと感じた」と答えた生徒が27.9％なのに対し、「学校の日常の態度や取り組みを入試で評価してほしい」と回答した生徒は67.2％に。内申書を入試で利用することに肯定的に回答する生徒の方が多いということも明らかになった。

しかし、中村教授は次のような懸念点を挙げる。

「『日頃の私を見てどんどん評価してほしい』という生徒もいる一方で、その場合、下手すると日常生活全部が評価対象になってしまうため、慎重にみていかなければならない。私は抑圧性をもった制度の側面があるということを理解しておく必要があると思う」（中村高康教授）

「受験のために校則守る」子どもの主体性奪うリスクを慶大教授が指摘

調査の結果について、内申書の研究も行う教育経済学者で慶應義塾大学教授の中室牧子氏は、次のように分析した。

「受験という仕組みが、子どもたちが望ましい行動をとるようにインセンティブをつけていることがよくわかる。みんな内申書を上げるために、定期テストの点数を上げるように頑張ったり、欠席をしないようにしたりする方向になっている」（中室牧子氏、以下同）

しかしこれには良い面と悪い面の両方があるという。

「受験という仕組みがないと、『校則を守る』『欠席をしない』といった主体性のない子になってしまうと良くないという点。教育経済学の研究でも、主体性を奪うような教育プログラムは、長い将来でみたときにその成果に悪影響を与えるということを示している研究がたくさんある。子どもたちの主体性を奪うことになるのは心配だ」

「一方で、インセンティブがあるから『生徒会の会長に立候補した』『部活動に積極的に取り組んだ』となれば、それをきっかけとして新たなことを学ぶということもあると思う。私が中学校の時、授業中にトランプをやっていて先生たちに始末書を書かされた。その始末書で思わず『生徒会の役員をやる』と書いてしまい、立候補すると運悪く受かってしまったが、生徒会の役員になったことで学んだことの大きさも感じる。このように、制度や仕組みによって機会を得て学ぶこともあるため、悪い面だけではないと思う。とにかく主体性を失わせることがないようにすることが大切だ」

ノーベル賞経済学者が示す「内申点」の価値

では今後、どのように改善していくべきだろうか。中室氏は「内申書をなくすことにはあまり肯定的ではない」とし、ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン氏の著書『The Myth of Achievement Tests（学力テストの神話）』を基に、内申書で測られるような「やり抜く力」といった非認知能力が持つ重要な役割を解説した。

「学力テストの結果はIQ（＝学力テストのレベル）と非認知能力（＝高校での成績）の両方で説明されるが、IQが説明する割合の方が高いことが示されている。内申点に関しては、IQで説明される割合よりも非認知能力で説明される割合の方が高くなる。要するに、学校の成績は、勉強ができるかどうかだけを測っているわけではなく、『コツコツ真面目に続ける』『欠席せず毎日学校に通う』といった継続力などをすべて含めて測っている。模試で測ることができる学力と通知表で測られる成績は、実は別のものを測っている」

「子どもたちを評価するときは、学力テスト一本や非認知能力一本で測るのではなく、多面的に測らなければならない。その意味において、内申書や学校の成績というものは、頭の良し悪し以外のことも測っている可能性がある」

その上で中室氏は、今後の議論の必要性を訴える。

「生徒たちの望ましい態度を育もうと作られた仕組みが、彼らの主体性を奪う方向になってしまうと良くない。どういう評価のあり方がフェアかについては、もう少し継続して議論が必要だと感じる」

（『わたしとニュース』より）