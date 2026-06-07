乃木坂46川崎桜、ほぼすっぴん＆舌ペロカット公開 写真集ミニブックの表紙・裏表紙が解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/06/07】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の1st写真集『エチュード』（新潮社／4月14日発売）の応募特典アザーカットミニブックの表紙・裏表紙が公開された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、透明感溢れる姿
今回の表紙・裏表紙を含むアザーカットミニブックの全写真は、写真集とは別に川崎の幼少期からの思い出の地を含む日本で撮り下ろされた。表紙写真は、ほぼすっぴん状態の川崎に寄ったアップショット。裏表紙はチェリーを持ってまっすぐ見つめてくる「あざとかわいい」写真となっている。このアザーカットミニブックはB6版で約50ページ、写真集とは別シチュエーションで撮影された貴重な一冊になっている。
帯懸賞はアザーカットミニブックの他にも、直筆サイン入り超特大B0サイズポスター、さくたんが選んだフランスのお土産、写真集撮影中に自撮りした「直筆サイン入り」チェキ、という合計1028人に当たる豪華な帯懸賞となっている。
本作は、情報解禁後から先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は5000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人を突破。さらに、発売前にもかかわらず3月26日に事前重版が決定。坂道グループのソロ写真集では史上最大の「全国13書店」でのパネル展の開催や、東京メトロとコラボした「東京メトロデジタルラリー」の実施など、近年で最も勢いのある写真集となっている。
また、カバーの異なる「楽天ブックス限定版」「セブンネット限定版」「Sony Music Shop限定版」 も発売中で、写真集の特設サイトでは今まで公開した写真がアーカイブされている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆川崎桜、“あざとかわいい”カット公開
今回の表紙・裏表紙を含むアザーカットミニブックの全写真は、写真集とは別に川崎の幼少期からの思い出の地を含む日本で撮り下ろされた。表紙写真は、ほぼすっぴん状態の川崎に寄ったアップショット。裏表紙はチェリーを持ってまっすぐ見つめてくる「あざとかわいい」写真となっている。このアザーカットミニブックはB6版で約50ページ、写真集とは別シチュエーションで撮影された貴重な一冊になっている。
◆乃木坂46川粼桜1st写真集「エチュード」
本作は、情報解禁後から先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は5000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人を突破。さらに、発売前にもかかわらず3月26日に事前重版が決定。坂道グループのソロ写真集では史上最大の「全国13書店」でのパネル展の開催や、東京メトロとコラボした「東京メトロデジタルラリー」の実施など、近年で最も勢いのある写真集となっている。
また、カバーの異なる「楽天ブックス限定版」「セブンネット限定版」「Sony Music Shop限定版」 も発売中で、写真集の特設サイトでは今まで公開した写真がアーカイブされている。（modelpress編集部）
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