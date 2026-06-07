須田亜香里 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/07】元SKE48の須田亜香里が6月6日、自身のInstagramを更新。テレ東系列のボートレース応援番組「全力YELL！ボートレーススピリッツ」のオフショットを公開し反響を呼んでいる。

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◆須田亜香里、美脚覗くチラ見せデニム


須田は「私服ではたくさん持ってるけど、衣装でデニムは珍しいね」とつづり、出演番組のオフショットを複数枚投稿。ベージュのレイヤードベストに白のTシャツ、太ももの辺りをカットし黒のレースで装飾した大胆なデニムパンツのコーディネートなどを披露した。デニムパンツからは引き締まった脚のラインが覗いている。

◆須田亜香里の投稿に反響


この投稿に「足元に目を惹かれる」「衣装可愛すぎます」「スタイル良いから似合いますね」「素肌が見えてセクシー」「ビジュアル最高」「夏っぽくてオシャレ」「さすがの着こなしです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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