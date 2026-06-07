第23回「果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン」（スポニチ後援）は7日、山形県東根市の陸上自衛隊神町駐屯地を発着点に、ハーフマラソン、10キロ、5キロ、3キロの4部門35種目に1万433人がエントリーして行われた。ハーフマラソン（21・0975キロ）女子総合は佐賀県から参加した吉冨博子（42＝メモリード）が1時間17分54秒で昨年の初優勝に続いて連覇を達成した。

マイペースを貫いての連覇だった。「朝はめっちゃ涼しいなと思っていたのですが、スタートする時は暑くて」とコンディションの変化に戸惑いがあった上に、レース中は腹痛にも見舞われた。だが、1キロ3分40秒というラップだけは大きくは崩さなかった。終盤の“さくらんぼ給食所”では、さくらんぼも頬張った。「連覇できたらいいなと思っていたけど、さくらんぼもおいしかったし、良かった」。2位に2分24秒の大差をつけ、昨年と同様に最高の気分を味わった。

佐賀・鹿島実高出身で実業団のサニックスにも所属した。現在はメモリードに在籍し、今年3月のさが桜マラソンも制している。今大会に向けては通常より多い月間777キロを走り、しっかり結果につなげた。今後は今月の函館マラソンや北海道マラソンでフルマラソンを走る予定。「2時間40分は切りたいですね」と見据えた。

なお、大会にはスペシャルゲストとして00年シドニー五輪女子マラソン金メダルでスポーツキャスターの高橋尚子さん（54）、プロランニングコーチの金哲彦氏（62）が参加した。