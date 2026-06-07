タレントの村重杏奈さんが、6月6日、自身のインスタグラムを更新。

投稿した写真が、ファンの反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 村重杏奈 】 「村重的、奇跡の1枚❤」 投稿写真にファン反響 「めっちゃきれい」「村重マジ好きやわ〜」「可愛い❤」





村重杏奈さんは「村重的、奇跡の1枚❤」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、村重杏奈さんが白いノースリーブのニットトップ姿で、頭上に手を添えて髪を整えるポーズを取っていて、穏やかな表情のまま遠くへ視線を向ける姿が印象的です。

短めのボブヘアと白トップが肌の色と美しく対比し、肩のラインと首元を際立たせています。都会の路上で撮影された1枚が、まるで雑誌のワンシーンのような雰囲気を醸し出しています。







この投稿にファンからは「奇跡？ 素でかわいぃ〜」・「村重 めっちゃきれい」・「可愛い❤ でも村重の奇跡の1枚はこんなもんじゃないはず！」・「村重マジ好きやわ〜」・「可愛すぎる」などの反響が寄せられています。







【 村重杏奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



誕生日：1998年07月29日

血液型：O型

出身地：山口県

趣味：バラエティ番組を見ること

特技：長距離走

身長：163cm







2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父が日本人、母がロシア人というハーフアイドル、 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすというバイリンガル。 普段からすぐ調子に乗ってしまい、事務所も仮所属からスタートしたが、その振り切ったテンションとキャラで本契約を獲得。 これから様々なメディアでの活躍が期待される。







【担当：芸能情報ステーション】