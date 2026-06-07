【 村重杏奈 】 「村重的、奇跡の1枚❤」 投稿写真にファン反響 「めっちゃきれい」「村重マジ好きやわ〜」「可愛い❤」
タレントの村重杏奈さんが、6月6日、自身のインスタグラムを更新。
投稿した写真が、ファンの反響を呼んでいます。
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村重杏奈さんは「村重的、奇跡の1枚❤」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、村重杏奈さんが白いノースリーブのニットトップ姿で、頭上に手を添えて髪を整えるポーズを取っていて、穏やかな表情のまま遠くへ視線を向ける姿が印象的です。
短めのボブヘアと白トップが肌の色と美しく対比し、肩のラインと首元を際立たせています。都会の路上で撮影された1枚が、まるで雑誌のワンシーンのような雰囲気を醸し出しています。
この投稿にファンからは「奇跡？ 素でかわいぃ〜」・「村重 めっちゃきれい」・「可愛い❤ でも村重の奇跡の1枚はこんなもんじゃないはず！」・「村重マジ好きやわ〜」・「可愛すぎる」などの反響が寄せられています。
【 村重杏奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
誕生日：1998年07月29日
血液型：O型
出身地：山口県
趣味：バラエティ番組を見ること
特技：長距離走
身長：163cm
2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父が日本人、母がロシア人というハーフアイドル、 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすというバイリンガル。 普段からすぐ調子に乗ってしまい、事務所も仮所属からスタートしたが、その振り切ったテンションとキャラで本契約を獲得。 これから様々なメディアでの活躍が期待される。
【担当：芸能情報ステーション】