ロシア人声優のジェーニャが、7日までにXを更新。「今思い出してもびっくりな話！」として、妊娠中に知り合いにかけられた驚きの言葉について明かした。

ジェーニャは「妊娠発表した時の、今思い出してもびっくりな話！」を回想。「ロシアの知り合いの通訳さん（声優未経験）」から「これから育児で忙しくなるでしょ？ 私が代わりにその声優や監修のお仕事やりましょうか？」との連絡があったことを明かして「代わりなんていないし、何より作品や現場に失礼すぎる…！ と本当に驚愕しました」。最終的には産後3週間で仕事復帰したといい「赤ちゃんを収録に連れていくこともあったけど、現場の皆さんが温かく面倒を見てくれて本当に救われました」と関係者に感謝を述べた。

ジェーニャは、「人の仕事を『代わりにやる』って、そんな簡単なものじゃないですよね」と続けて、「皆さんならどう思いますか？」と意見を述べた。また「強いて言えば、その人が一番代わりにやりたかったのは、NHKの日本語のレッスンやイベントの司会の仕事だったらしいけど、それらも色んな仕事を重ねて、長年の信頼があったからこそ手に入れた仕事たち」とつづり「ごめんなさい、譲る気は全くありません」と断言した。

ジェーニャは、ロシア出身の声優で、作品におけるロシア語の監修なども担当している。16年11月、日本人の一般男性と結婚したことと妊娠中であることを発表して、翌17年3月に第1子女児を出産したことを報告した。