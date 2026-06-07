なでしこジャパン相手にハーフタイム中も試合後も…ゴール裏一角の南アサポが凄かった。歌って踊ってとにかくパワフル

なでしこジャパン相手にハーフタイム中も試合後も…ゴール裏一角の南アサポが凄かった。歌って踊ってとにかくパワフル