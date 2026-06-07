【安田記念／大口投票】ガイアフォースに700万台×2連発「1400万」超の一撃　オッズは混戦も高額は一極集中

第76回の大口投票は一極集中。

当日午前の段階でガイアフォースが単勝2.8倍で1番人気に推され、トロヴァトーレが2番人気4.7倍で、パンジャタワーが8.6倍の3番人気、レーベンスティールが8.9倍の4番人気、ステレンボッシュが9.6倍の5番人気と続き、ここまでがオッズ一桁の混戦模様。

■ガイアフォースに「700万円」超×2発

先週のダービーと打って変わって前売りの大口投票は静かな立ち上がり。前日の午前は9時32分頃のガイアフォースの複勝約120万円からスタートし、11時7分頃にトロヴァトーレの複勝約110万円で続いたが、午前中はここまで。午後15時11分頃にトロヴァトーレの複勝約150万円が投下され、16時1分頃にはガイアフォースにこの日の最高額となる複勝約370万円が入ったが、深夜23時36分頃にガイアフォースの複勝約230万円が投下されるまで午後は5本と全体の本数は少なかった。

ただ、一夜明けた日曜は一気に活性化し、ガイアフォースに高額が集中。6時56分頃の単勝約410万円を皮切りに、7時56分頃には複勝約470万円、8時16分頃～21分には5分間で複勝約730万円、複勝約720万円と1400万円超えの超高額投票があった。

午後にはより活発な投票が予想され、ガイアフォースが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。