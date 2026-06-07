タレントの指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。自身がプロデュースするアイドルについて語った。

話題は若槻千夏がTBS「ラヴィット！」で共演している「≠ME」のももきゅんこと櫻井ももの話題に。若槻は普段の会話の様子から 「20代の子でこんなに会話がスムーズに進む子に会ったことない」と絶賛していた。

この話を受け「私も、ももにすごく励まされたことがあって。リリースイベントで初解禁する曲があって、商業施設だったから音響はあまり良くなかった」と回顧。「あんまり上手に歌えてなかったっぽかったんで、もも大丈夫かな。コメント欄とか書かれて傷ついてたりしたら嫌だなって思って」と振り返った。

「リリイベ、音響大丈夫だった？って送ったら“確かに、下手だって書かれてました”って。やっぱり傷ついてるんだって思ったら“でも、私はそうは思いません”って。凄い！強い。良かった強くて」と回想。「メンバーが落ち込んでたら私も少し落ち込んじゃうじゃないですか…あ！この子強い、凄いって。うれしかった」と笑顔だった。

若槻も「向いてるよね、アイドルにももちろんだけど、芸能界に向いてるよね」と太鼓判を押した。