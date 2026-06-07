【バレー女子NL】日本が開幕3連勝 世界ランクも4位浮上 イタリア、ブラジル、ポーランドの4チームが3戦3勝
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)
女子ネーションズリーグ(NL)は現地6日に各地で6試合が開催。女子日本代表はドイツにセットカウント3−0(25−20、25−15、26−24)で勝利し、開幕3連勝を飾りました。
カナダでの第1週目を戦う日本は、佐藤淑乃選手がチーム最多20得点と躍動。また和田由紀子選手も16得点、キャプテンの石川真佑選手も14得点をあげました。またこの勝利で世界ランクがトルコを抜き4位浮上となりました。
その他、イタリア、ブラジルも勝利し、開幕3連勝スタート。この日試合のなかったポーランドも含め4チームが3連勝となっています。日本は7日、4連勝をかけて地元カナダと激突します。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
【6日予選ラウンド結果】
ベルギー 3−2 タイ
中国 3−0 セルビア
ブラジル 3−0 ブルガリア
イタリア 3−1 トルコ
カナダ 3−1 フランス
日本 3−0 ドイツ
◆カナダ開催
第1戦 ○ 3−1 フランス
第2戦 ○ 3−1 ウクライナ
第3戦 ○ 3−0 ドイツ
第4戦 カナダ
◆フィリピン開催
第5戦 セルビア
第6戦 チェコ
第7戦 ドミニカ共和国
第8戦 イタリア
◆日本開催
第9戦 ブラジル
第10戦 タイ
第11戦 トルコ
第12戦 ポーランド