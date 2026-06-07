◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)

女子ネーションズリーグ(NL)は現地6日に各地で6試合が開催。女子日本代表はドイツにセットカウント3−0(25−20、25−15、26−24)で勝利し、開幕3連勝を飾りました。

カナダでの第1週目を戦う日本は、佐藤淑乃選手がチーム最多20得点と躍動。また和田由紀子選手も16得点、キャプテンの石川真佑選手も14得点をあげました。またこの勝利で世界ランクがトルコを抜き4位浮上となりました。

その他、イタリア、ブラジルも勝利し、開幕3連勝スタート。この日試合のなかったポーランドも含め4チームが3連勝となっています。日本は7日、4連勝をかけて地元カナダと激突します。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

【6日予選ラウンド結果】

ベルギー 3−2 タイ

中国 3−0 セルビア

ブラジル 3−0 ブルガリア

イタリア 3−1 トルコ

カナダ 3−1 フランス

日本 3−0 ドイツ

【日本の予選ラウンド日程】◆カナダ開催第1戦 ○ 3−1 フランス第2戦 ○ 3−1 ウクライナ第3戦 ○ 3−0 ドイツ第4戦 カナダ◆フィリピン開催第5戦 セルビア第6戦 チェコ第7戦 ドミニカ共和国第8戦 イタリア◆日本開催第9戦 ブラジル第10戦 タイ第11戦 トルコ第12戦 ポーランド