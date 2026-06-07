賀来賢人「ずーっと一緒にいたい」 “大好きな先輩”への愛情止まらず
俳優の賀来賢人が、5日放送のTBS系『A-Studio＋』（後11：00）に出演し、「大好き」だという俳優・木村多江への思いを語った。俳優業に加え、プロデュース業や映像制作会社の設立など活動の幅を広げる賀来だが、自身の作品にも出演する木村への厚い信頼と愛情を明かし、スタジオを盛り上げた。
【写真】賀来賢人の”大好きな先輩” 多くの作品で存在感
番組では、賀来が米国出身のデイヴ・ボイル監督と共同で2024年4月に設立した映像制作会社「SIGNAL181」の話題を展開。同社の長編映画第1弾『Never After Dark／ネバーアフターダーク』に出演する木村への事前取材の様子も紹介された。
MCの笑福亭鶴瓶が木村について「俺も他のドラマで一緒になったけど、またきれいになったよね」と語ると、賀来はすぐさま「ほんっとかわいくないですか？」と身を乗り出して反応。木村への強い思いをのぞかせた。
賀来は以前から木村との共演を望んでいたといい、「でもちゃんとがっつりお仕事したことはなくて。誘わせていただいたら、即答でやりたいと言ってくださった」と振り返った。念願の仕事が実現したことに喜びをにじませながら、「もう本当大好き。ずーっと多江さんと一緒にいたい」と笑顔で語った。
これにMCの藤ヶ谷太輔は「なんかわかるなぁ。この包み込んでくれる感じ」と共感。賀来も木村の人柄について高く評価し、「僕とパートナーのデイヴとは、『これからどんな作品を作っても絶対に多江さんを出そうね』って約束してるんですよ。もう癒やしでしかないから」と明かした。
さらに鶴瓶が、賀来が監督を務めたNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』で木村が本格的なアクションに挑戦したことに触れ、「多江さんが癒やしなら、あんな屋根のところ歩かすなって」とツッコミを入れる場面も。賀来の木村への熱い信頼と親しみが伝わるトークとなった。
【写真】賀来賢人の”大好きな先輩” 多くの作品で存在感
番組では、賀来が米国出身のデイヴ・ボイル監督と共同で2024年4月に設立した映像制作会社「SIGNAL181」の話題を展開。同社の長編映画第1弾『Never After Dark／ネバーアフターダーク』に出演する木村への事前取材の様子も紹介された。
賀来は以前から木村との共演を望んでいたといい、「でもちゃんとがっつりお仕事したことはなくて。誘わせていただいたら、即答でやりたいと言ってくださった」と振り返った。念願の仕事が実現したことに喜びをにじませながら、「もう本当大好き。ずーっと多江さんと一緒にいたい」と笑顔で語った。
これにMCの藤ヶ谷太輔は「なんかわかるなぁ。この包み込んでくれる感じ」と共感。賀来も木村の人柄について高く評価し、「僕とパートナーのデイヴとは、『これからどんな作品を作っても絶対に多江さんを出そうね』って約束してるんですよ。もう癒やしでしかないから」と明かした。
さらに鶴瓶が、賀来が監督を務めたNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』で木村が本格的なアクションに挑戦したことに触れ、「多江さんが癒やしなら、あんな屋根のところ歩かすなって」とツッコミを入れる場面も。賀来の木村への熱い信頼と親しみが伝わるトークとなった。