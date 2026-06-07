元衆院議員でタレントの杉村太蔵(46)が7日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。北海道江別市で2024年、千歳市の男子大学生＝当時（20）＝が集団暴行されて死亡した事件についてコメントした。

強盗致死などの罪に問われた6人のうち、当時大学生だった釧路市の川村葉音被告（21）の裁判員裁判が5日、札幌地裁で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。

検察側は論告で、川村被告が長谷さんと八木原亜麻被告（21）＝同罪などで起訴＝との交際トラブルを他の被告らに伝え、事件の原因をつくったと指摘。暴行を促してもいたとした。弁護側は、川村被告による暴行は比較的少なく、事件への関与は低いなどとして懲役13年が妥当だとした。

北海道旭川市出身の杉村は「旭川の事件（旭川女子高生殺害事件）もそうなんですけれども、共通しているのは単独ではなく集団ですよね。学校のいじめもそうみたいなんですけれども、集団になると、ついつい行動が逆にエスカレートしちゃう。誰かが歯止めをかけるんじゃなく、逆に凶悪性が増してしまう。それで本当に取り返しのつかないようなことになってしまう」と指摘。

そして、「これはなかなか学校現場でも、そういったケースが起きやすいんだっていうことも十分に注意していただく必要があるんじゃないかなと思いますね」と話した。

また、「あと、旭川の話じゃないんですけど、こういった子供たちが何かトラブルになった時に、子供たちがなぜSOSを発信できないかっていったら、われわれ大人が無関心でいるんじゃないかと思われているのではないかなと」と言い、「そんなこと決してなくて、周囲の大人にすぐに相談してもらう、本当に遠慮なく警察にいってもらいたいし、自分の命を守るという観点で、そういうことをしっかりやっていかないといけないなと思いますね」と自身の考えを述べた。