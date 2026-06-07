【プレイバック’16】泥酔した同期を見事救助…フジ退社のカトパンが送別会で見せた“エースの貫禄”

門出を祝うために同期が集結

10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’16年５月27日号『泥酔した椿原慶子アナを見事救助の場面も 同期32人が集結した「カトパン送別会」一部始終』を取り上げる。

’16年４月末でフジテレビを退社したカトパンこと加藤綾子アナ（当時31）。その最後の週末の夜に送別会が東京・白金（港区）の創作料理店で行われた。この日、長くフジテレビの顔として活躍してきた彼女を囲んでいたのは、’08年に共にフジに入社した総勢32名の同期たち。その一部始終をお伝えする（《》内の記述は過去記事より引用、肩書は当時のもの）。

この年の１月に退社を発表してから大物タレントやフジテレビの幹部など、これまでにもカトパンの送別会はいくつか開かれたそうだ。そのトリを飾ったのが、同期の仲間によるものだった。仕事で出席できなかった数名を除き、皆、彼女の門出を祝福するため集まったのだという。

会は店の奥のパーテーションで仕切られたスペースで開かれていた。中の様子は他の客からは見えなくなっていたが、楽しげな声は漏れ聞こえていたようだ。当時の記事ではその様子をこのように伝えていた。

《「みんな、カメラの準備はいい？ 綾ちゃんに……『おつかれさまです』のケーキで〜す！」

夜８時過ぎ、参加者がひと通り揃（そろ）ったところで、会場にはケーキが運ばれ、司会を務めているらしい椿原慶子アナ（当時30）の美声が響く。「イェ〜イ！」と最高潮に盛り上がる出席者たち。

椿原 綾ちゃんとツーショットで写真を撮りたい人〜？ えっ、じゃあ全員で！

男性社員 それでは皆、せーので『おつかれさま』を言いましょう。せーの……

一同 おつかれさまでした〜！

男性社員 皆で写真撮りますよ。ハイ、チーズ！

歓声がこだまする中、カトパンが高い声でお礼のひと言、

「ありがとうございましたぁ！」

と叫ぶと、大きな拍手が巻き起こった。

男性社員 この短時間で８年間の溝が埋まるとは思わないですが（笑）、楽しくやりましょう！》

同期ならではの打ち解けた空気で宴は進み、一行は９時過ぎに店を後にしたが、そのまま２次会へ。会場となった麻布十番のバーから再びカトパンらが姿を現したのは午前１時近くだった。

カトパンの隣にはすっかりベロベロになった椿原慶子アナの姿が。次の瞬間、千鳥足がもつれて転びそうになる。すると、カトパンは彼女の手をガシッと掴んであわや転倒の窮地から華麗に救ってみせたのだ。そして「ホラ行くよ」とばかりに椿原アナの手を引き、３次会の店へ向かったのだった。

３次会がお開きとなった午前３時半まで、疲れも涙も一切見せず、カトパンはケロッとした様子で同期との交流を楽しんでいた。自分の送別会なのに、同期の介抱までこなすとは……最後の最後までフジテレビエースとしての貫禄十分なカトパンだったのだ。

フリーになってもフジの“顔”

『めざましテレビ』のメインキャスターをはじめ、数々のバラエティ番組の司会もこなし、’10年代前半にフジテレビのエースだったカトパン。そのスケジュールは毎朝３時に出社し、『めざまし』の出演後に夜遅くまでバラエティの収録に臨むというハードスケジュールだった。晴れてフリーに転身した彼女はそこから解放され、かつ局アナ時代の何倍もの年収を手にすることになる。

『FRIDAY』はカトパンが退社を発表した翌日に彼女を直撃していた（’16年２月12日号）。「エースアナが辞めてフジテレビは大丈夫？」との本誌の問いにカトパンは「ぜんっぜん大丈夫ですよ！」と明るく答えていた。

だが、’19年にカトパンは再び“フジの顔”に復帰する。４月にスタートした夕方のニュース番組『Live News イット！』のメインキャスターに就任したのだ。フリーになってもなお、彼女はフジテレビになくてはならない存在だったのだ。

’21年６月に大手スーパー『ロピア』の二代目社長（現在は退任）との結婚を発表し、’22年９月をもって『イット！』を卒業したカトパンは「家族との時間を大切にしたい」と活動を休止する。その後、長女を出産。育休を経て’25年４月にバラエティ番組『ナゼそこ？』（テレビ東京系）のMCとして２年半ぶりに仕事復帰した。最近では２歳になった長女の姿もインスタグラムにアップしている。

子育ても仕事も以前と変わることなくパワフルにこなしているようだ。