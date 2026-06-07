キックボクシング「Krush」のラウンドガール「Krushガールズ」を務めるタレントの永瀬ひな(24)が6日までに自身のインスタグラムを更新。ピラティスで鍛え抜いた抜群のスタイルを披露した。



【写真】この細さのどこに入るのか…「特技・大食い」とは思えぬスレンダーボデイ

「@ipu__pilatesでピラティス @s00__pilatesさんに2ヶ月間担当していただきました 姿勢が整って身体が動きやすくなり、少しずつ変化していくのを実感しました」とつづり、ボディラインの分かるぴったりとしたスポーツウェアのカットを複数枚投稿。美しい姿勢で身体を伸ばすシーンやじっくりとヒップラインを鍛える動画もアップし、身体作りに勤しんだ様子と成果を公開した。



公式プロフィールの特技では「大食い」と紹介し、過去のイベントでは「お寿司50貫とステーキ1.5キロを食べたことがあります」と話していたが、大食漢とは思えぬスレンダーボディ。身長165センチで均整の取れた美しさを保つ不断の努力に、ファンからは「スタイル良すぎ可愛すぎ!」「美しいしボディライン綺麗」「パーフェクトだー」「いいねNICE凄くいいよ」と絶賛の声が集まっている。



（よろず～ニュース編集部）