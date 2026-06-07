ＡＫＢ４８の長友彩海が７日、都内で初写真集「予定外の瞳」の発売記念イベントを開催した。

インドネシア・バリ島で撮影した一冊。「全カット、全衣装、全ヘアメイクお気に入り」だといい、自己採点は「１８０点です」。理由について「もともと完成したときは１００点満点だって思ってたんですけど、ファンの方からいいねって言われる度に自己採点がどんどん上がってます」と明かした。

撮影前に取り組んだことについて「いつもより１万円高い小顔矯正に通いました」と告白。スタイルには自信があるといい、見どころについて「くびれとか、ウエスト、腹筋かなと思います。瞳も良く褒められるので見てほしいです」とアピールした。

バリ島での思い出を問われると「ご飯を毎日モリモリ食べた」と満面の笑み。「『撮影中にこんなに食べるの（＝人）初めて』ってスタッフさんに言われるぐらい食べました」と振り返った。

タイトルは秋元康氏が挙げた候補の中から自ら「予定外の瞳」を選択。「瞳とか目に関するタイトルが多くて、目に注目してもらったのはうれしかった。（『予定外の瞳』にした理由は）写真集のタイトルとしては珍しくてオシャレだなと。どんな中身か気になるなと思って決めました」と説明していた。