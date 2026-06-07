◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

首位と３打差の２位からスタートした３６歳の木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）が６番、７番で連続バーディーを奪い、首位に立った。２２歳の時に勝った２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、１４年ぶりの優勝に向けて好プレーを続けている。

１９８８年のツアー制度施行後としては最長ブランク優勝記録は金田久美子の１１年１８９日（２０１１年４月２４日・フジサンケイレディス〜２０２２年１０月３０日・樋口久子・三菱電機レディス）。ツアー制度施行前としても、デビー・マッシーの１３年１日（１９７７年１１月３日・ＬＰＧＡ美津濃ジャパンクラシック〜１９９０年１１月４日・マツダジャパンクラシック）を超える。

木戸は第２日終了後「最後の最後まで諦めずにプレーしたいです。（１４年ぶりの優勝は）達成してから味わいたい」と気持ちを込めて話していた。

首位と４打差の７位からスタートした２０歳のルーキー倉林紅（こう、サーフビバレッジ）が４番から７番まで４連続バーディーを奪い、通算７アンダーとして、首位に並んだ。

首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は７番まで１バーディー、１ボギーでスコアを伸ばせず、木戸と倉林に追いつかれた。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦。ランク上位選手の多くが不在だが、大会は盛り上がっている。

ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの優勝を目指す３６歳の木戸、初優勝と狙う吉田と倉林らが初夏の新潟で熱い戦いを繰り広げている。