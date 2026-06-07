乃木坂46川崎桜、ほぼすっぴんのあざとショット 1st写真集アザーカットミニブックの表紙＆裏表紙解禁
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）の1st写真集『エチュード』の応募特典アザーカットミニブックの表紙・裏表紙が公開された。
【写真】川崎桜、アザーカットミニブック表紙＆裏表紙公開
今回の表紙・裏表紙を含むアザーカットミニブックの全写真は、写真集とは別に川崎の幼少期からの思い出の地を含む日本で撮り下ろされた。
表紙写真は、ほぼすっぴん状態の川崎に寄ったアップショット。裏表紙はチェリーを持ってまっすぐ見つめてくる「あざとかわいい」写真となっている。このアザーカットミニブックはB6版で約50ページ、写真集とは別シチュエーションで撮影された貴重な一冊になっている。
帯懸賞はアザーカットミニブックのほかにも、直筆サイン入り超特大B0サイズポスター／さくたんが選んだフランスのお土産／写真集撮影中に自撮りした「直筆サイン入り」チェキという、合計1028人に当たる豪華な帯懸賞となっている。
本作はフランスのニースとパリの2都市で撮影を敢行。川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる川崎の“今”を鮮やかに切り取った一冊。
情報解禁後から先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は5000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人を突破。さらに、発売前にもかかわらず3月26日に事前重版が決定。坂道グループのソロ写真集では史上最大の「全国13書店」でのパネル展の開催や、東京メトロとコラボした「東京メトロデジタルラリー」の実施など、近年で最も勢いのある写真集となっている。4月に発売されると、「オリコン上半期BOOKランキング2026」のジャンル別「写真集」において1位を獲得した。
【写真】川崎桜、アザーカットミニブック表紙＆裏表紙公開
今回の表紙・裏表紙を含むアザーカットミニブックの全写真は、写真集とは別に川崎の幼少期からの思い出の地を含む日本で撮り下ろされた。
表紙写真は、ほぼすっぴん状態の川崎に寄ったアップショット。裏表紙はチェリーを持ってまっすぐ見つめてくる「あざとかわいい」写真となっている。このアザーカットミニブックはB6版で約50ページ、写真集とは別シチュエーションで撮影された貴重な一冊になっている。
本作はフランスのニースとパリの2都市で撮影を敢行。川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる川崎の“今”を鮮やかに切り取った一冊。
情報解禁後から先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は5000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人を突破。さらに、発売前にもかかわらず3月26日に事前重版が決定。坂道グループのソロ写真集では史上最大の「全国13書店」でのパネル展の開催や、東京メトロとコラボした「東京メトロデジタルラリー」の実施など、近年で最も勢いのある写真集となっている。4月に発売されると、「オリコン上半期BOOKランキング2026」のジャンル別「写真集」において1位を獲得した。