元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとって好きな3劇場を実名で挙げる場面があった。

5月30日に主演舞台「はがきの王様」が大阪で大千秋楽を迎えた松岡。同作は東京は本多劇場、大阪は森ノ宮ピロティホールだった。

森ノ宮についてはこれまでも何度も出演しているとしつつ、「本多劇場よりも全然広い小屋なんですけど、とてもやりやすくて」と松岡。「本多劇場ってキャパが多分400ないぐらいだと思うんですが、そういう劇場が僕は芝居を観に行くのは好きで、やるのも好きなんですね」とした。

さらに「僕の中で400前後っていうのが一番いいなって思っていて。例えば紀伊國屋ホール、本多劇場、そしてパルコ（劇場）。僕の中でこの3つが好きで、今回、本多劇場をやることができたおかげで、その3つ全てでやることができて」と明かした。

「僕は“あんまり演劇人でもないし、演劇はそんなにやる人間でもないけど”って散々言っていた俺に、演劇人の植本純米が“いやお前が思っているよりもう演劇人だぞ”っていう言葉をくらって。“え、何で？”“お前、本多もやってパルコもやって紀伊國屋もやってんだぞ。もう立派な演劇人だぞ”って言われて。“あ、そうなのか”って」と苦笑。

「500弱の小屋で温まって観る芝居が好きな僕としては、ちょっと大きな小屋に移動した時に、本多劇場にやっていた熱みたいなものが、芝居の熱、温度感みたいなものが逃げないかなっていう心配をしていたんですが、森ノ宮は広いところでもその熱が壊れることなく、劇場によって“やっぱちょっと広いな”って思ってしまうとこもあるんですが、ピロティは広いのに熱が逃げないっていうですね、もう素晴らしい劇場。今回も森ノ宮でとても素敵な舞台をきっちりやらしてもらいました」と感謝した。