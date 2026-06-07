韓国のガールズグループ、KARAのメンバーで女優の知英（32）が7日、都内で写真集「Still Me」の発売記念イベントを行った。

10年ぶりの写真集となった知英は「20歳の時と20代前半の時に出させていただいた。また30代になっていろんな自分を見せられることをうれしく思う」と話した。

大好きな沖縄で撮影した作品。知英は「沖縄はすごく好きで、人生で初めて行った海外だった。東京でもなく沖縄でした。フリーダイビングも好きで、けっこう潜りにいく。プライベートでもお仕事でも好きな沖縄で撮影できてうれしかったです」と話した。

「人生山あり谷あり」という慣用句を引き合いに、「撮影の前、谷の時期だった。沖縄に遊びに行ったら、悩んでたことが魔法のように消えてしまった。大きな海が抱いてくれているようだった。私の悩みなんてなんでもなかったじゃんって思う瞬間があった」と話し、「私は私のままだと気付いた」と、タイトルに込めた思いも語った。

写真集には水着ショットもある。知英は「ちょっと恥ずかしいなと思ったんですが、周りのスタッフがきれいだよ言ってくださったので、勇気を出してポージングしました。出来上がりはとっても私も満足しています」と話し「ダイエットをして鍛えたりしました。何を着てもきれいな体に見せたいなと思って頑張りました」と明かした。

来年はKARA結成20周年となる。「とってもめでたいし、自分の中では、人生の半分以上をKARAという名前と生きているので、離れられない人生の一部。メンバーも家族のような姉妹のようです。たくさんの方に愛されているのを忘れずに、感謝したいです。時間がたつのが早すぎてびっくりです」と話した。