第３ラウンドが行われ、１打差３位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は３バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７４とスコアを落とし、通算イーブンパー。トップと６打差の１８位に後退し、最終日を迎える。

ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴでラウンドリポーターを務める上田桃子のインタビューに応じた。以下、一問一答。

―今日のラウンドを振り返って。

「今日は練習場からショット的にはいい感じかなと思っていたが、やっぱり後半はプレッシャーに負けてなかなか体が動かなかったので、すごく悔しい」

―ガッツポーズが出るような１０番のバーディーもあった。

「パッティングが最初の方から昨日とは違ったテンポになってしまっていた。最後の方も打ちきれなかったり、耐えているパーパットもあったが、なかなかリズム良くは打てなかった」

―ポアナ芝で難しい。

「ラインの読みというより、打ち切れていない感じがあったので、手前で切れていったり、打った瞬間からラインから外れているというのが多かった」

―明日に向かって。

「今はすごく悔しい気持ちでいっぱい。まだ１日あるので、１８ホールあるので、最後まで諦めずに頑張りたい」