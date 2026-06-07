◆第１２１回コロネーションカップ・Ｇ１（６月６日、英国・エプソム競馬場・芝２４１０メートル、稍重）

英国伝統の古馬によるＧ１が６頭立てで行われ、４番人気でオイシン・マーフィー騎手が騎乗したベイシティローラー（牡４歳、英国・ジョージ・スコット調教師、父ニューベイ）が雨で重くなった馬場で躍動し、外から豪快に伸びて１０馬身差をつけて独走Ｖ。昨年のバイエルン大賞に続く２度目のＧ１勝利となった。勝ち時計は２分４０秒０８。

６頭立てとはいえ、中身の濃いメンバーとなった同Ｇ１。ベイシティローラーは、２０２５年度「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で世界１位のカランダガン（ミカエル・バルザローナ騎手＝４着）をはじめ、昨年の覇者のヤンブリューゲル（ライアン・ムーア騎手＝２着）、昨年の英愛ダービーＷ制覇のランボーン（ウェイン・ローダン騎手）などを撃破した。

主催者のエプソム競馬場の公式ホームページで、マーフィー騎手は「スタート時には元気いっぱいで、レース中はいつも通り、まるでボタンひとつで走れるような状態でした。彼は種牡馬ニューベイの素晴らしい例です。ジョージ・スコット厩舎にとって大きな成果です」とパートナーと陣営に感謝していた。

また、スコット調教師は今後について「凱旋門賞こそが彼のレースだと思います。あまり長く休ませるつもりはありません。今日負けたらハードウィックステークス（ロイヤルアスコット開催のＧ２）に出走させる予定でしたが、それはしません。今日のレースを振り返り、楽しんで、それからまた考えます」と先を見据えた。

大目標は凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）で、欧州の大手ブックメーカーのウィリアムヒルでは現在１７倍で６番人気となっている。なお、１番人気は昨年の覇者のダリズで３・５倍。