◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。連続試合ヒットが「７」、同出塁が「１９」で止まった翌日、打者一巡の猛攻で回ってきた初回１死二塁の第２打席で６月初アーチとなる出場７試合ぶりの１１号２ランを放った。

１点を追う初回先頭の第１打席で二塁内野安打を放つと、続くパヘスの逆転２ランでメジャー通算７５０得点に達していた大谷。この回２度目の打席で左腕スーターの５球目、８９・９マイル（約１４４・７キロ）シンカーが内寄りの甘めに入ってきたところを見逃さず、打球速度１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、角度２３度、飛距離４０６フィート（約１２３・７メートル）でセンター左のスタンドまで運んだ。２１年７月２日（同３日）のナショナルズ戦の７回以来、球団５年ぶりとなる１イニング９得点の猛攻を締めくくり、先発の山本由伸投手（２７）を強力援護した大谷はメジャー通算３００本塁打まで９本とした。

前日５日（同６日）の古巣エンゼルス戦は４打数無安打２三振。今季２度目の休養翌日に小休止となった。今季は投手専念となった翌日の５月１４日（同１５日）に初めて休養。翌１５日（同１６日）の復帰明けから２度目の休養日までは１８試合で６９打数３０安打の打率４割３分５厘、３本塁打、１６打点と打ちまくっていた。今回は“お休み効果”を即発揮とはならなかったが、２戦目でアーチをかけた。

大谷はこれまで６月に月別最多の６２本塁打をマークしてきた。これで６月は６３本目だ。２３年には自己最多の１５本塁打（２５年５月にも１５発）と大爆発し、月間１２本塁打、ド軍史上初の１０試合連続打点を記録した２４年には「いいところ、悪いところ、いろいろ改善しながら、ちょうどそういう（好調の）波が来やすいのかなと思います」と“ミスター・ジューン”の理由を自己分析したこともあった。