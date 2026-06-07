◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１点を追う初回に驚異の先頭から６連打で逆転に成功した。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手が二塁への内野安打で出塁すると、パヘスが自軍ブルペンに飛び込む２ランで逆転。さらに勢いはとどまることなく、フリーマン、ベッツ、マンシー、ウォードと６連打で一挙４得点を奪った。

パヘスの逆転弾は左翼ブルペンに飛び込む一発。さらに打球はブルペンにいた救援右腕トライネンが帽子でキャッチ。喜びを爆発させ、お祭り騒ぎとなっていた。

相手のエラーも絡み、ド軍打線は止まらず、１―７で迎えた１死二塁の場面では大谷が２打席目。左中間スタンドに７戦ぶりとなる１１号２ランを放り込み、９得点目でリードを８点に広げた。

ドジャースが初回に９得点以上は、初回１１得点を奪った２１年６月２日のカージナルス戦以来。初回に限らなければ、２１年７月２日のナショナルズ戦で７回に９得点を奪って以来の猛攻となった。

先発は山本由伸投手。初回は２死から内野安打と中越え三塁打を浴びて先制点を献上していた。