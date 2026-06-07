戸田恵梨香、ブラトップの大胆コーデ ネット驚き「これは…すごい…」
俳優の戸田恵梨香が6日、自身のインスタグラムを更新し、ファッションマガジン「Droptokyo」の撮影ショットを公開した。グッチの2026年プレフォールコレクションをまとったクールなスタイリングと、普段の印象とは異なるメイク姿が注目を集めている。
【写真あり】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香
戸田は「Droptokyo」の投稿を引用する形で複数枚の写真を掲載。グッチの2026年プレフォールコレクション「Generation Gucci」のアイテムに、パパラッツォバッグを合わせたコーディネートを披露した。
公開された写真では、ブラトップの上からジャケットを羽織り、タイトなパンツとブーツを合わせたスタイルで登場。胸元やウエストがのぞく大胆な着こなしとなっており、引き締まったボディラインが際立つ仕上がりとなっている。
全体をモノトーンでまとめたコーディネートは、洗練された雰囲気と力強さを感じさせるもの。戸田のクールな表情も相まって、ファッションモデルさながらの存在感を放っている。
また、「Droptokyo」の公式Xでは、同コーディネートで撮影された動画も公開された。静止画とは異なる魅力が見られる映像では、濃いめのメイクやシャープな表情がより印象的に映し出されており、普段のナチュラルなイメージとのギャップに注目が集まった。
SNS上では、その変貌ぶりに驚く声も相次いだ。これまでの戸田の印象とは異なるモードな世界観やクールなビジュアルに対し、「素敵」「これは…すごい…スタイル良すぎ」「別人のように見えた」といった反応も見られた。
【写真あり】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香
戸田は「Droptokyo」の投稿を引用する形で複数枚の写真を掲載。グッチの2026年プレフォールコレクション「Generation Gucci」のアイテムに、パパラッツォバッグを合わせたコーディネートを披露した。
全体をモノトーンでまとめたコーディネートは、洗練された雰囲気と力強さを感じさせるもの。戸田のクールな表情も相まって、ファッションモデルさながらの存在感を放っている。
また、「Droptokyo」の公式Xでは、同コーディネートで撮影された動画も公開された。静止画とは異なる魅力が見られる映像では、濃いめのメイクやシャープな表情がより印象的に映し出されており、普段のナチュラルなイメージとのギャップに注目が集まった。
SNS上では、その変貌ぶりに驚く声も相次いだ。これまでの戸田の印象とは異なるモードな世界観やクールなビジュアルに対し、「素敵」「これは…すごい…スタイル良すぎ」「別人のように見えた」といった反応も見られた。