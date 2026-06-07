【国際親善試合】日本女子代表 5−0 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）

【映像】世界衝撃！谷川萌々子の「弾丸スーパーゴール」（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が叩き込んだ衝撃の弾丸ミドルシュートが、海外のサッカーファンの間でも大きな話題を呼んでいる。

なでしこジャパンは6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦し、5−0の快勝を収めた。狩野倫久新監督の正式初陣となったこの試合で、29分に世界を驚かせるスーパーゴールが生まれる。

敵陣の左サイドでDF北川ひかるからスローインのボールを引き出した谷川は、相手のプレッシャーを華麗なターンでかわし、そのまま斜めに突き進むと、ゴールまで約20メートルの位置から右足を一閃した。

放たれたシュートは鋭く伸び、アウト回転しながらゴール右隅へと突き刺さった。南アフリカのGKアンディレ・ドラミニはまったく反応できず、ただガックリと肩を落とすしかなかった。

「まさに弾丸だ」の声も

2024年7月のブラジル戦（パリ五輪）や2025年2月のコロンビア戦（シービリーブスカップ）などで、世界を震撼させる驚愕のミドルシュートを叩き込んできた谷川が、またも決めた衝撃弾にはSNS上で外国人ファンからも絶賛の声が殺到。「真のゴラッソだ」「まさに弾丸だ」「ブリリアントなゴール」「この世の軌道じゃない」「なんてゴールだ」「最上級」「なんて美しいんだ」「強烈すぎる一撃」といった感嘆のコメントが相次いだ。

さらに、「男子日本代表の中にも谷川ほどエリア外から正確かつ強烈に蹴れる選手はいない」とその並外れたキック精度を称賛する声や、「谷川の1日のルーティーン：起床、食事、ゴラッソを決める、睡眠。その繰り返しだ」とシャレの効いた反響も見られた。

6月9日に行われる南アフリカとの第2戦（国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチ）でも、谷川の活躍が大いに注目される。

（ABEMA／なでしこジャパン）

