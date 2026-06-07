俳優の賀来賢人（36）が、妻で俳優の榮倉奈々（38）とともに笑顔で写る写真を公開した。

【映像】無防備な榮倉奈々が写る自宅

2016年8月、榮倉と結婚し、2人の子どもを育てている賀来。これまで自身のSNSで、海ではしゃいでいる動画や、子どもたちに顔をもみくちゃにされている写真など、家族との日常を発信してきた。

2026年6月2日は、Xを更新し、Tシャツ姿でカメラに向かってポーズを決める無防備な榮倉の姿とともに、生活感あふれる自宅をアップ。「榮倉奈々 これすっぴんってやばいなガチで」「テレビの大きさといい、めちゃくちゃ一般家庭でびっくりしてる」などと、コメントが寄せられ、話題になっていた。

賀来賢人、妻・榮倉奈々と笑顔で写る写真を披露

2026年6月5日公開の映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』でプロデューサーを務めている賀来。

6日に更新したInstagramのストーリーズでは、「ビームスT 原宿」で『Never After Dark／ネバーアフターダーク』のオフィシャルアパレルグッズが販売されることを報告し、榮倉や「ビームス」の代表取締役社長・設楽洋さん（75）と笑顔で写る写真などを披露している。（『ABEMA NEWS』より）