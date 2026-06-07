浜野謙太、モデルの妻＆娘・息子との家族4ショット披露「口元がパパそっくり」「かわいい家族！」 そろってムーミンバレーパークへ
ファンクバンド・在日ファンクのボーカルで俳優の浜野謙太（44）が3日、自身のインスタグラムを更新。妻でモデルのAgatha（アガサ／40）、長男・長女との家族4ショットを披露した。
【写真】「口元がパパそっくり」「かわいい家族！」浜野謙太が公開した妻＆娘・息子との家族4ショット
浜野は「遅くなりましたが出没！アド街ック天国 ありがとうございましたー！」と切り出し、自身が出演したバラエティ番組への反響に感謝。続けて「美村さんの素晴らしい説明を経て思い立ち、家族で行ってきました！」と、番組を機に急遽ファミリーでムーミンバレーパークへお出かけしたことを明かした。
実際に訪れた現地の様子について、「相変わらず盛況だったので周りきれませんでしたが、ムーミンの世界に浸りきるのは本当に素敵な旅。みなさんも機会があったら是非訪れてみてください」（※原文ママ）とハッピーに呼びかけ、豊かな自然とムーミンの世界観を家族みんなで全力で満喫した様子を紹介した。
コメント欄には「口元がパパそっくり」「かわいい家族！」「自慢の嫁！」「イケメン！」などの声が寄せられている。
【写真】「口元がパパそっくり」「かわいい家族！」浜野謙太が公開した妻＆娘・息子との家族4ショット
浜野は「遅くなりましたが出没！アド街ック天国 ありがとうございましたー！」と切り出し、自身が出演したバラエティ番組への反響に感謝。続けて「美村さんの素晴らしい説明を経て思い立ち、家族で行ってきました！」と、番組を機に急遽ファミリーでムーミンバレーパークへお出かけしたことを明かした。
コメント欄には「口元がパパそっくり」「かわいい家族！」「自慢の嫁！」「イケメン！」などの声が寄せられている。