筋トレの効果が頭打ちになったと感じた時の対処法とは

自宅筋トレQ&A

Q:自宅での筋トレを何とか3か月続けることができました。でも最近、効果が頭打ちになってきた感じがします。対処法について教えてください。

筋トレを始めると、最初の2か月くらいの間に、繰り返しの回数が一気に伸びて、からだつきにも変化が感じられるようになります。これは、「初期効果」と呼ばれており、主に筋トレの動作がうまくなったり、筋肉自体がもともと持っていた出力を発 揮できるようになったりしたことが関係しています。

しかし、この時期を過ぎ、3か月から6か月くらい経つと、効果がはっきりと自覚しにくくなってきます。こうなると、現在のトレーニング内容に疑問を感じるようになったり、モチベーションが低下したりするようになります。原因としては、トレーニングにからだや脳が適応し、慣れてしまったことが挙げられます。このような状態で、いままでのトレーニングを無理に続けてしまうと、トレーニング効果がむしろ低下したり、継続が難しくなったりすることにつながりかねません。

【対策1】

マンネリ化から脱却することが必要です。トレーニング内容に変化をつけることを検討してみましょう。

【具体例】

●同じ種目でも負荷の強い日と弱い日を交互に行ってみる。

●週ごとにテーマ種目を決めて、その種目だけ負荷やセットを増やしてみる。

(その他の種目は減らす)

●筋トレをあえて休む週を作ってみる。

(ただし、休みグセがつかないように注意)

●バリエーションを試してみる。

(腕立て伏せの手幅を変えてみる、左右交互に曲げ伸ばしをやってみる、など)

【対策2】

筋トレの環境に変化をつけてみる方法もおすすめします。

【具体例】

●自宅の中でも、いつもとは違う場所でやってみる。

●いつもと違う時間帯にやってみる。

(いつも夜やっている人は朝に)

●筋トレ中の音楽や照明を変えてみる。

スポーツ選手の場合、試合シーズンを考慮して、1～2か月ごとにプログラムを計画的に変化させる「期分け」と呼ばれる方法を採用しています。自宅筋トレのベテランには、この方法を自分流にアレンジして実践されている人もいらっしゃいます。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)