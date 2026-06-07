運命の人との出会い、恋愛スタート、結婚の時期を知ることができる『恋愛線』とは

恋愛運・結婚運を見る

●恋愛の始まりや結婚を示すサイン

素敵な人との出会いや恋愛の始まり、結婚のサインを手相で見るのに重要なポイントを解説していきましょう。特に重要な線は、恋愛や結婚まで進む可能性のある運命の人との出会いや実際に恋愛がスタートする、また結婚をすることを示す「恋愛線」、次に理想的な相手との交際スタートや結婚など、自分の願望が叶うことを示す「開運線」、人生を共に歩む素敵なパートナーの出現や人生に素晴らしい影響を与えてくれる人との出会いや結婚を示す「影響線」です。また、結婚など自分の人生にとって大きな出来事は、運命線の変化に現れることが多いのも大きな特徴です。その線の現れ方やおおよその時期を知ることで、タイミングを逃すことなく大きな幸せをつかんで頂きたいと思います。

恋愛線

感情線付近から生命線に向けて斜めに流れ、生命線を横切る線を「恋愛線」と言います。恋愛線からは、運命の人との出会い、恋愛スタート、結婚の時期（年齢）を知ることができます。左手は「相手から思われる手」、右手は「自分が思う手」を表しますので、両手の同じ位置に恋愛線がある場合は両想いで、願いが成就する可能性はかなり高くなります。その時期は、恋愛線が生命線を斜めに横切る位置で知ることができますが、生命線の流年法で正確に見るには、かなりの経験と訓練が必要となりますので、まずは生命線の流年図を参考におおよその時期を知って頂くだけでも良いと思います。鑑定に来られる方の中には、恋愛や結婚を半ば諦め気味の人もいますが、この恋愛線があれば、恋愛や結婚のチャンスがあるということです。この恋愛線を現実化するには行動あるのみです。じっとしていたら、幸運の女神様は素通りしてしまいます。

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智