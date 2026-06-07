元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。元子役の俳優の意外な成長に驚く場面があった。

リスナーから「Hey! Say! JUMP」の伊野尾慧が主演舞台「はがきの王様」を観劇したこと、伊野尾の主演舞台「四畳半神話大系」を観劇したことについて質問が寄せられた。

自身の舞台を「Hey! Say! JUMP」の伊野尾慧、剛力彩芽、田中偉登が見に来てくれたことに触れ、3人が出演する舞台「四畳半神話大系」も松岡も観劇したという。

そんな中、田中について「今もう立派な俳優さんとして活躍されてますけど」としつつ「その昔は自分がやらせてもらった『13歳のハローワーク』ってあったんですね」と自身が主演したドラマに言及。「桐谷美玲ちゃんと、エイトのヨコ（横山裕）と、古田あんちゃん（古田新太）なんかとやっていた。小っちゃい時の僕の役をその田中偉登がやってたんですね」と関係性を明かした。

「『家政夫のミタゾノ』のシーズン1の最終回も出てくれたりなんかして」と回顧。「凄い小っちゃい頃から知っている偉登なんですが、偉登が26（歳）になって、筋肉ムキムキになってたよ」と予想外の変化に思わず笑う場面があった。