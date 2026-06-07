自律神経失調症はさまざまな症状があらわれるため、医療機関に行こうとしても何科を受診すればよいか迷うことがあるでしょう。

ストレスなどが原因で自律神経が乱れると、身体や精神に不調を感じることがあります。しかし、深刻に受け止めない方もいるかもしれません。

単なる睡眠不足や疲れと考え放置すると、症状が悪化することもあります。この記事では、適切な診療科について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「自律神経失調症は何科」を受診すればよいかご存知ですか？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

自律神経失調症は何科を受診すればよい？

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

自律神経失調症で医療機関に相談する目安を教えてください。

自律神経失調症は、初期症状の段階で医療機関に相談する方は少ないでしょう。なぜなら、仕事や勉強などで生活環境が忙しい場合、睡眠不足のせいで倦怠感や頭痛などの不調があらわれていると感じてしまうことがよくあるからです。しかし、今までにない違和感がありなんとなくいつもと違うと感じたら、早めに医療機関を受診することをおすすめします。自分で違和感を覚えても、そのまま放置してしまうと自律神経失調症の症状が悪化してしまい、さらに自律神経失調症に関連した病気になることもあるからです。

自律神経失調症は何科を受診すればよいですか？

自律神経失調症を疑う場合は、心療内科や精神科を受診しましょう。もし内科などのかかりつけ医があれば、まずは主治医に相談するのもよいでしょう。自律神経失調症の症状はその他の疾患の症状と似ていることもあるため、総合内科または身体にあらわれている症状に合わせた診療科を選択することもおすすめします。参考までに症状があらわれる部位に合わせた、おすすめの診療科を以下にご紹介します。

循環器内科：動悸・胸痛・胸部圧迫感・立ちくらみ・高血圧・冷えなど（心臓・血管）

呼吸器内科：息苦しい・胸がつまるなど（肺）

消化器内科：吐き気・下痢・便秘・腹痛・胃の不快感・お腹の張り・ガスがたまるなど（胃腸）

脳神経内科・神経内科：頭痛・頭重感・脱毛など（頭）

眼科・内科：疲れ眼・眼の乾燥・眼の違和感・まぶしいなど（眼）

耳鼻咽喉科：耳鳴り・耳の違和感・めまいなど（耳）

内科：お口の渇き・お口の痛み・味覚障害など（口）

耳鼻咽喉科：ヒステリー球（喉の異物感）・飲み込みづらい・話しづらいなど（喉）

内科・整形外科：冷え・しびれ・痛み・ふるえなど（手足）・肩こり・腰痛・関節痛・筋肉痛・脱力感など（筋肉・関節）

皮膚科：多汗・痒み・痛みなど（皮膚）

泌尿器科：排尿困難・残尿感・頻尿など（膀胱）

精神科・心療内科：不眠・イライラ・気分の落ち込み・不安や焦り・気力や集中力低下・情緒不安定など（精神）

内科・総合内科：倦怠感・疲労感・微熱・食欲低下・ほてり・めまいなど（全身）

このほかにストレスなどで悩みがある場合は、精神科や心療内科の受診で症状がよくなることもあります。身体に起きている不調のなかで一番つらい症状に合わせて診療科を選ぶのがよいでしょう。

編集部まとめ

自律神経失調症は、なんとなくいつもと違う症状が続くと感じたら、早めにかかりつけの医師に相談すれば治せる病気です。

ストレスは誰でも感じるものなので、発散させることでうまく付き合うようにしましょう。生活習慣も見直しながら、家族や職場の方に理解してもらうことでストレスを軽減することもできます。

自律神経失調症を疑い何科を受診するか迷ったら、心療内科や精神科で相談しましょう。また、辛い症状に合わせて診療科を選ぶこともおすすめします。

違和感を覚える症状があっても放置して悪化したために、ほかの関連する病気に罹患してしまうことがあるため注意しましょう。

また、症状が軽くなったり悪化したりを繰り返すことがあるため、治療期間は長くなる傾向がありますので定期的に通院することをおすすめします。

参考文献

わかりやすい病気のはなしシリーズ19 自律神経失調症