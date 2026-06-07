6月6日、タレントのスザンヌさんが、インスタグラムを更新。

田植えを行う様子を公開しました。



【写真を見る】【 スザンヌ 】 田植えに挑戦 「今年で2年目」「農業の大変さや尊さを知るほど、お米への有り難みを感じます」 ファン反響 「スーちゃんが作ったお米食べたい」





スザンヌさんは「今年で2年目になります」「#スザファーム」「#スザファーム米」と綴ると、田植えを行う写真をアップ。



続けて「熊本県山都町で田植えをさせていただきました」「本当にありがとうございます」と、記しました。



そして「暑い中、みんなで声を掛け合いながら 一列ずつまっすぐ進んでいく時間。」「泥だらけになる気持ちよさも、自然の中で生まれる連帯感も、全部が楽しくてしあわせでした」と、綴りました。





スザンヌさんは「でも同時に、『これを毎日続けているんだ…！』と 農業の大変さや尊さを知るほど、お米への有り難みを感じます」「豊作を祈るとともに、この経験やご縁を大切にしていきたいです。」と、投稿。



続けて「そして、もっとたくさんの方に このお米を食べてもらえるように。」「農業に興味を持ってもらえるように。私にできる発信を頑張ります」「次は稲刈りだー！！♡」と、記しました。







そして「ちなみに去年の反省を活かして購入した “本気の田植えブーツ”、想像以上にプロ仕様で『気合い入ってますね』って 褒めてもらえました。笑」「想像の10倍蒸れるけど、いいダイエットになりそうです」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「素敵〜 スーちゃんが作ったお米食べたい」・「農家もされていたんですね。凄い」・「スザンヌさん なんでもやるんだね❤素敵です」・「豊作になりますように 田植えブーツもバッチリ決まっていてかっこいいです❤暑い中田植えお疲れ様でした」などの反響が寄せられています。







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