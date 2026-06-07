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6月6日、タレントのスザンヌさんが、インスタグラムを更新。
田植えを行う様子を公開しました。
 

【写真を見る】【 スザンヌ 】　田植えに挑戦　「今年で2年目」「農業の大変さや尊さを知るほど、お米への有り難みを感じます」　ファン反響　「スーちゃんが作ったお米食べたい」



スザンヌさんは「今年で2年目になります」「#スザファーム」「#スザファーム米」と綴ると、田植えを行う写真をアップ。

続けて「熊本県山都町で田植えをさせていただきました」「本当にありがとうございます」と、記しました。

そして「暑い中、みんなで声を掛け合いながら　一列ずつまっすぐ進んでいく時間。」「泥だらけになる気持ちよさも、自然の中で生まれる連帯感も、全部が楽しくてしあわせでした」と、綴りました。



スザンヌさんは「でも同時に、『これを毎日続けているんだ…！』と　農業の大変さや尊さを知るほど、お米への有り難みを感じます」「豊作を祈るとともに、この経験やご縁を大切にしていきたいです。」と、投稿。

続けて「そして、もっとたくさんの方に　このお米を食べてもらえるように。」「農業に興味を持ってもらえるように。私にできる発信を頑張ります」「次は稲刈りだー！！♡」と、記しました。
 



そして「ちなみに去年の反省を活かして購入した　“本気の田植えブーツ”、想像以上にプロ仕様で『気合い入ってますね』って　褒めてもらえました。笑」「想像の10倍蒸れるけど、いいダイエットになりそうです」と、その思いを綴っています。
 



この投稿にファンからは「素敵〜　スーちゃんが作ったお米食べたい」・「農家もされていたんですね。凄い」・「スザンヌさん　なんでもやるんだね❤素敵です」・「豊作になりますように　田植えブーツもバッチリ決まっていてかっこいいです❤暑い中田植えお疲れ様でした」などの反響が寄せられています。
 



【担当：芸能情報ステーション】