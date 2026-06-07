お笑いコンビ爆笑問題の太田光（61）が7日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。高市早苗首相陣営による中傷動画疑惑報道について言及した。

高市首相は5日の参院予算委員会で、自身の陣営が昨年の自民党総裁選などで他候補を中傷する動画を作成、投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり、首相の公設第1秘書と動画を作成したとされる男性の会話音声として新たに報じられた内容について「事実ではございません」と完全否定した。

太田は同件をめぐって、高市首相が裁判の予定はないとする意向を示したことを疑問視。「総理周辺からこういう問題があるっていうことは、もうちょっと確認して精査して国民に説明しないと」と前置きした上で「雑誌の裁判をやっても不毛なのでやりませんっていうことになると、総理がそうなら何でも他の雑誌が書き放題っていう風にも取られかれないので。国民の対しての説明がなかなか難しいような気がしますよね」と語った。

公開されているやりとりの音声は高市首相も確認したと述べたが、「あのような音声データをもとに判断するのは難しゅうございます」と主張。立憲民主党の議員から「ええ？」と驚きのヤジも飛んだが、首相は「私と会話をしている時よりかなり高い声でハキハキしゃべり、違和感があった。どう考えても確認のしようがございません」と訴えた。