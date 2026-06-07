◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第３日（６日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、１３位から出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が４バーディー、１ボギーの６８と伸ばして通算４アンダーとし、トップと２打差の５位で最終日に向かう。

「今日も我慢のゴルフができた。いいパーセーブもたくさんあった。ずっと我慢してきたことが１７番のバーディーにもつながったと思う」とうなずいた。

１番、５番でバーディーを奪い、２つ伸ばして折り返した。１０番のボギー直後の１１番パー５で取り返すと、後半も粘り強くパーを拾い続けた。１７番パー５で８メートル近いフックラインを読み切り、この日４つ目のバーディーで浮上した。

「１２番はパターが打ち切れなくてショートしたが、それ以降のパットは振り子のイメージで自分のペースを意識してやっていた。そのへんはアジャストできた。なかなかチャンスは少なかったが１７番で長いパットが決まって、１８番もしっかり打ち切れた」と振り返った。

２打差を追って、最終日をスタートする。「いろんなプレッシャーだったり緊張はあると思うけど、しっかり自分のプレーに集中して、毎ショットベストを尽くせるように頑張ります」。４１回目の挑戦。悲願のメジャー制覇へ、踏み出す。