◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。連続試合ヒットが「７」、同出塁が「１９」で止まった翌日、１点を追う初回先頭の第１打席は二塁内野安打を放ってリスタートを切った。続くパヘスの逆転２ランで大谷はメジャー通算７５０得点に達した。

先発右腕コハノビツに対しては試合前の時点で通算４打数２安打２四球の打率５割と得意にしていた大谷。初回に先取点を与えた山本由伸投手（２７）をすぐさま援護した。

前日５日（同６日）の古巣エンゼルス戦は４打数無安打２三振。今季２度目の休養翌日に小休止となった。３回にはフルカウントからの６球目を見逃して一度は四球と判定を受けたが、捕手のオハピーが自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）によるチャレンジを要求。高めのゾーン全体を通過しており、判定が覆った。大谷は三振を確信していたのか、球場スクリーンに結果が出るより前にベンチに引き返して苦笑いだった。

今季は投手専念となった翌日の５月１４日（同１５日）に初めて休養。翌１５日（同１６日）の復帰明けから２度目の休養日までは１８試合で６９打数３０安打の打率４割３分５厘、３本塁打、１６打点と打ちまくっていた。今回は“お休み効果”を即発揮とはならなかったが、２戦目で出場７試合ぶりとなる１１号の期待がかかる。大谷はこれまで６月に月別最多の６２本塁打をマークしており、２３年には自己最多の１５本塁打（２５年５月にも１５発）と大爆発。２４年にも月間１２本塁打、ド軍史上初の１０試合連続打点を記録した。