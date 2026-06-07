親善試合チリ戦でポルトガル代表FWラファエル・レオンが退場処分

ポルトガル代表FWラファエル・レオンは現地時間6月6日、ワールドカップ（W杯）前の親善試合として行われたチリ代表戦に先発出場したものの、前半終了間際に相手選手を殴り退場処分となった。

ファンからも「なにやってるんだ」と反響を呼んでいる。

問題のシーンは前半終了間際に起きた。チリのDFフェリペ・ファウンデスがポルトガルDFジョアン・カンセロにアフターチャージを見舞い口論に発展。それを止めに入ったチリDFイバン・ロマンをポルトガルFWラファエル・レオンが突き飛ばし乱闘となると、ロマンはピッチに倒れ込んだ。

最終的にレオンとロマンは退場処分となったがSNS上では「5番が余計じゃない？」「テオも引くレベルの退場」「親善試合でなにしてんのよ」「親善とは？」「パンチかましてる」「暴れまくってる」「お互い酷いな」といったコメントが寄せられている。

試合はポルトガルがMFブルーノ・フェルナンデスのゴールもあり2-1で勝利。ポルトガルはW杯本大会ではグループKに属しており、コロンビア、ウズベキスタン、コンゴと同組になっている。（FOOTBALL ZONE編集部）