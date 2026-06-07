トップ層の顔ぶれが固定している女流棋界において、その厚い壁を崩しつつある若手が23歳の磯谷祐維女流初段だ。2025年度には女流棋士で勝率1位（8割2分5厘）、連勝1位タイ（14連勝）を達成し、2026年3月と5月に2回、タイトル戦一歩前の挑戦者決定戦を経験した。

【画像】まだ小学生のころの磯谷女流初段と、山崎隆之九段のツーショット

中学2年の時には当時の女流棋士資格獲得条件である研修会C1に昇級。すぐに女流棋士にはならず、奨励会に入会し、退会後はアマチュアとして多くの大会に出ながら腕を磨いた。20歳で研修会に再入会して女流棋士になると、4か月後には若手女流棋戦で優勝するなど活躍を見せている。

そんな磯谷女流初段に、タイトル戦への思い、強くなっていった道筋、師匠の山崎隆之九段のこと、金髪やおしゃれのことなど、幅広い話題について聞いてみた。（全3回の1回目／つづきを読む）



磯谷祐維女流初段 ©︎文藝春秋／杉山秀樹

磯谷祐維（いそや・ゆい）女流初段

2003年1月15日生まれ。岐阜県各務原市出身。山崎隆之九段門下。2017年に関西奨励会入会。翌年退会。女子アマ王位戦で3回、女流アマ名人戦で2回優勝するなど女性アマトップとして女流公式戦に多数出場。2023年に研修会に再入会し、9月にLPSA所属の女流2級に。2024年1月にYAMADA女流チャレンジ杯で優勝し女流初段昇段。

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「勝ちたい気持ち」は誰よりもある

――磯谷先生の将棋といえば、逆転勝ちがたびたびあり、長手数の終盤の激戦をものにすることも多く、観戦していて面白い将棋と言われます。最近では清麗戦挑戦者決定戦進出を決めた加藤桃子女流四段戦、白玲戦C級でトップに立った室谷由紀女流三段戦がそうでした。ご自分ではどう思っているのでしょうか。

磯谷祐維女流初段（以下、磯谷） 加藤女流四段戦では何度も負けを意識しました。でも、「勝ちたい」という気持ちはどの女流棋士よりも強いと自分では思っています。

どれだけ局面が厳しくても諦めずに、どういう手が逆転しやすいか考えて、粘りながらも相手の王様を捕らえる手を探す。それが逆転勝ちにつながっていると思います。

――室谷女流三段戦は日本将棋連盟のYouTubeで中継されましたが、対局中にグッと前傾姿勢になっていて、闘志あふれる感じでしたね。

磯谷 もう少し姿勢よく指したほうがいいのかなとは思っていますけど、気合いは入ってますね。対局姿に迫力があるとよく言われます。

西山朋佳女流三冠のように、顔に出さずに淡々と指す姿には憧れますが、私のように闘志が顔に出るのもマイナスではないと思っています。

地元・同世代のライバルたち

――岐阜県各務原市出身でいらっしゃいます。岐阜からは同じ各務原の高田明浩五段がいらっしゃいますし、女流棋士では山口仁子梨女流1級、稀良莉女流初段の姉妹、岩佐美帆子女流初段がいて、ここ6、7年でのプロ入りが続いています。岐阜には強い子どもが育つ環境があるのでしょうか。

磯谷 私が小3の時に最初に通ったのは、岐阜県内の数か所で場所を借りて運営している将棋（普及）指導員・柴山芳之先生の教室でした。

週に4〜5回、月曜日はここ、火曜日はあそこと場所を替えて開催されていて。地元の各務原市内での開催日はもちろん、少し遠い別のところでも母に車で送ってもらって、毎回のように通っていました。

先生とも指して、詰将棋を解いて、子ども同士でたくさん指しました。私以外にも週4〜5回通っている子どもは何人もいたと思います。そんな環境だから、強い子どもが出てきたのかもしれません。

高田先生は同じ時期にその教室に通っていました。地元から遠い愛知の栄将棋教室（道場）にも通うようになって、各務原から高田先生と一緒に電車に乗って行ったこともありました。

――高田五段のお父様が地元の新聞に連載していたエッセイにも、同じ各務原の同学年のしっかりした女の子として、磯谷先生がよく出てきましたね。高田五段はどんなお子さんでしたか。

磯谷 とにかく負けず嫌いで努力家でした。いつだったか、朝5時に起きて棋譜並べをしていると聞いて、まねできないと思ったことがあります。

東海研修会では高田先生はどんどん昇級し、奨励会に（小6で）合格して、そこでもあっという間に昇級していきました。最初は同じくらいの強さだった気がするのに、気が付いたら手が届かないくらい差をつけられて、「あれ？」という感じでした。

――東海研修会には、奨励会に入る少し前の藤井聡太竜王・名人（当時小学4年生）もいたのですよね。

磯谷 同じ学年ではあるのですが、私が一番下のF2クラスで、それもアマチュア初段ギリギリくらいの棋力で入った時、藤井先生はB1か一番上くらいのクラスでした。

一番上のクラスには齊藤裕也先生（四段）もいて、藤井先生はクラスの近い人と話していたのかもしれません。一番下の私が話しかけられる存在ではなかったですし、私も人見知りでした。

――ただ、磯谷先生も小3で将棋を始め、週4〜5回も教室に通って1年で初段なら、十分上達は早いですし、かなり熱心に将棋に取り組まれたのではないかと思います。

磯谷 周りに強い人、上達が早い人がいたので、自分では全然そう思っていませんでしたね。

磯谷家は勉強ができる家系で、3歳上の姉は中学受験でトップの学校を受けていました。私は勉強が苦手でコンプレックスがあって。

でも、両親とも、私は将棋を頑張っていれば勉強は頑張らなくてもいいみたいな感じになっていて。それで将棋を頑張ったようなところがあります。

山崎隆之九段の“唯一の弟子”として

――人気と実力を兼ね備えた棋士でもある、山崎隆之九段の唯一のお弟子さんとしても注目を集めていますね。弟子入りのいきさつを教えて下さい。

磯谷 滋賀の長浜支部で子ども向けの将棋教室が開かれていて、私が小学生の頃、母は2時間以上かけて運転して連れて行ってくれていました。そこに山崎先生が教えに来てくれていたんです。

岐阜には棋士に定期的に教えてもらえる教室は、当時なかったと思います。当時の私はグイグイいくところがあって、山崎先生に「連絡先を教えてください」と言っていました。

――人見知りとおっしゃっていましたが、お話しできるようになった相手だとグイグイいくこともあるのですね。

磯谷 そうですね。研修会でクラスが上がると、山崎先生に電話で報告したり、メールしたりしていました。山崎先生は私のメールに返信してくださり、励ましてくれましたね。

私は奨励会に入って棋士になりたいと思っていたので、師匠が必要になりました。そこで、中1の時に山崎先生にお願いしました。

東海地方では杉本先生（昌隆八段）や、澤田先生（真吾七段）、中田先生（章道七段）に弟子入りする方が多いのですが、私が一番お世話になっているのは山崎先生だから、それが自然だと思って。

――山崎先生は弟子をとらない方ですよね。それでも引き受けてくれたのでしょうか？

磯谷 最初は断られました。当時の山崎先生は30代でしたし、自分はまだ師匠になるのは早いという感じでした。（山崎九段の師匠の）森信雄先生（七段）ならたくさん弟子もいるからと、森門下を勧められました。

そこを「いや、山崎先生しかいないです！」と電話で説得しました。

――親御さんではなく中1の磯谷先生が一生懸命頼んだのが良かったのでしょうね。晴れて山崎門下となったわけですが、奨励会試験は厳しかったのでしょうか。

磯谷 中1と中2では試験に落ちました。両方とも1次試験で1、2勝しかできず、2次試験に進むことができませんでした。当時の1次試験は、2日間で最大6局を戦い、4勝通過3敗失格だったと思います。

――中3の時に中学生選抜の全国大会（全国中学生選抜将棋選手権。男子、女子に分けて行われる）女子の部で優勝して、奨励会試験1次試験免除の権利を獲得しています。

磯谷 権利を行使して再受験しました。2次試験は奨励会例会の日にあわせて行われ、現役奨励会員と3戦して1回勝てば合格です。

1次試験は体力的にも大変だったので、もともと優勝して免除になればと思っていました。無事に権利を生かして、その年に合格することができました。

中学生選抜での苦い思い出

――中学生選抜で、磯谷先生は愛知県代表（岐阜県内ではなく愛知県内の私立中学に通っていた）でしたが、愛知県代表は磯谷先生の2年前まで、3年連続で全国優勝しています。2年連続で優勝した今井絢女流初段も、その前に優勝した女子も強くて有名でした。奨励会に入る女性はとても少ないですけれど、わずか4年の間にそのお二人と磯谷先生の3人が奨励会に入ったので、愛知はレベルが高いなと思っていました。

磯谷 お二人は2歳上と1歳上で、研修会のクラスはずっと上でした。同じ地区にそれだけ強い女子が2人もいたので、私がすごく期待されるようなことにはなっていなかったと思います。

中1の時の愛知県大会では、1学年上の今井さんに勝って優勝しました。自分でも驚いたし嬉しかったのですが、愛知は中学生選抜女子の部の代表枠が2枠あるので、今井さんも代表になりました。そして、お互いに決勝まで勝ち進み、再び対局することになったんです。

決勝の対局は、チャンスが無かったわけではないんですけど、何一つものにできず、完敗でした。やっぱり勝てないんだなと落ち込みました。

――中学生選抜の全国大会は「ほほえみの宿 滝の湯」で行われ、選手同士が相部屋で2泊します。女子同士で仲良くなり、修学旅行のように楽しく過ごしたという話も聞きます。内山あや女流二段にインタビューさせていただいたときに、2学年上の磯谷さんと客室で練習対局をしたお話を伺いました。

磯谷 そのことは私も覚えています。内山さんとは今でも交流があるのですが、いつも穏やかで、勝っても負けても顔に出ません。落ち込んでいたとしても、それを悟られないように振る舞うことができるのは、すごくいい子だなと思いますし、その明るさに救われることもあります。

でも、私はそういうタイプではなくて、負けたのに楽しく過ごすなんて許されないと思ってしまうんです。当時は気持ちの切り替えもうまくできませんでした。

――準優勝だった中1や、準決勝で宮澤紗希女流初段に負けた中2では、楽しく過ごせなかったのでしょうか。

磯谷 中2の時は準決勝で負けて、その後に夕食がありました。みんな仲良く夕食会場に向かったと思うのですが、私はそんな気持ちになれなくて、1人で部屋に残り布団をかぶって丸まっていました。

帰りの新幹線ではずっと無言で、母も無言で、期待を裏切ってしまったという気持ちもありました。

宮澤さんは当時から凄く強かったから、私が負けたのは仕方なかったのかもしれませんが、自分だって優勝候補だし、勝ちたかった。母もきっと「優勝してほしい」と期待していたはず。そう思うと、当時の自分にはかなりきつかったです。

――奨励会に入会した頃の話に戻ります。磯谷先生の他の記事や山崎九段の記事で、奨励会時代は今ほど努力できていなかったという話を読んだことがあります。実際にそうだったのでしょうか。

磯谷 そうですね。私は人と指すことで強くなってきたのですが、奨励会レベルになるとそれがうまくいかなくて。将棋道場は奨励会員には物足りないですし、他に指す場を作ることができませんでした。

棋譜並べなど1人でできる勉強も身が入らず、詰将棋も進まないというありさまでした。（つづく）

〈「奨励会をやめた日のレシートは、ずっと捨てられませんでした」プロ棋士への道を諦めた磯谷祐維が、もういちど将棋を楽しめるようになるまで〉へ続く

（宮田 聖子）