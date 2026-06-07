〈「グイグイ行って『連絡先教えてください！』と…」女流棋界のホープ・磯谷祐維女流初段（23）が明かす、師匠・山崎隆之九段との出会い〉から続く

トップ層の顔ぶれが固定している女流棋界において、その厚い壁を崩しつつある若手が23歳の磯谷祐維女流初段だ。2025年度には女流棋士で勝率1位（8割2分5厘）、連勝1位タイ（14連勝）を達成し、2026年3月と5月に2回、タイトル戦一歩前の挑戦者決定戦を経験した。

【画像】まだ小学生のころの磯谷女流初段と、山崎隆之九段のツーショット

実戦派の磯谷女流初段にとって、18歳で上京し強い相手と指す機会が増えたことは大きな転機になった。インタビュー中編では上京の前後のこと、女性では歴代最高レベルの実績を残しながら腕を磨いたアマチュア将棋大会のこと、山崎隆之九段への二度目の弟子入りのことなどを聞いてみた。（全3回の2回目／つづきを読む）



磯谷祐維女流初段 ©︎文藝春秋／杉山秀樹

磯谷祐維（いそや・ゆい）女流初段

2003年1月15日生まれ。岐阜県各務原市出身。山崎隆之九段門下。2017年に関西奨励会入会。翌年退会。女子アマ王位戦で3回、女流アマ名人戦で2回優勝するなど女性アマトップとして女流公式戦に多数出場。2023年に研修会に再入会し、9月にLPSA所属の女流2級に。2024年1月にYAMADA女流チャレンジ杯で優勝し女流初段昇段。

◆◆◆

奨励会の退会が決まった日のこと

――奨励会の同期入会で、女子は磯谷先生1人でした。指す仲間を作るのも大変だったと思います。山崎九段はそんな弟子に対してどのように接していましたか？

磯谷祐維女流初段（以下、磯谷） 厳しく、熱心に面倒を見ていただいたと思います。こういう勉強をしなさいと、具体的にご指導いただくことも多かったです。

一緒にカフェに行って、詰将棋を出してもらい、一緒に解いてくれたこともありました。「詰将棋は図面を眺めて解くのではなく、パッと見て頭に入れてから解こう。さあ、覚えた？」みたいな感じで。

それなのに私は「そりゃ先生のほうが強いんだから（自分より早く）解けるでしょ」なんて思ってしまっていて、しっかり努力できていませんでした。例会の成績は振るわず、入会時の6級から昇級することなく、7級に落ちてしまいました。

――7級で2勝8敗以下の成績をとると強制退会です。入会から1年経たないうちに、奨励会を退会することになりました。

磯谷 はい。入会したのが中3の9月で、退会が決まったのが高1の7月の七夕の日でした。その日のことはよく覚えています。

旧関西将棋会館のすぐそばにファミリーマートがあって、例会の日は、そこで朝ごはんを買って食べるのがルーティーンでした。その日付の入ったレシートは4年くらいずっと捨てられませんでした。悔しくて。

退会が決まったのはその日の2局目。当時幹事だった北浜先生（健介八段）、西川先生（和宏六段）の前で泣いてしまい、「またここに戻ってくるのを待ってるよ」と温かい言葉をかけてもらったのを覚えています。

今にして思うと、自分は努力が足りていませんでした。だから、悔しいと言える立場でもなかったです。

まわりは死ぬ気で頑張っていた

――他の奨励会員は、もっと努力していたのでしょうか。

磯谷 みんな死ぬ気で頑張っていました。お昼休憩の時間にも詰将棋を解いたり、棋譜用紙に指した将棋を記録したり、寸暇を惜しんで将棋に向き合っていました。それがわかったことが奨励会に入って良かったことです。

退会した後も諦めることはできず、高2でもう一度、奨励会を受験しました。

――奨励会試験で大島綾華女流二段と対局し、5回千日手の死闘になったという有名な話ですね。平手のみの6級受験ができるのは15歳までなので、駒落ちありだったのではないでしょうか。

磯谷 そうですね。香落ちありの4級受験だったと思います。ほとんどが小中学生の6級受験で、高2での受験は私と大島さん、もう1人の男子の3人だけでした。

大島さんとは2次試験進出をかけた1次試験の最終局で当たり、私が負けて不合格でした。また幹事の先生の前で泣いてしまい、「負けて泣くのは強くなる」と励ましてもらいましたね。

大島さんも2次試験は突破できず、もう1人の男子は合格し、今は奨励会三段です。

――奨励会に入る前の13歳、中2の時に東海研修会でC1クラスに昇級し、当時の女流棋士3級の資格を獲得しています。申請さえすれば女流棋士3級になれたわけですが、女流棋士になることは考えていなかったのでしょうか。

磯谷 私自身は奨励会しか考えていなくて、山崎先生にも「女流棋士になるのはダメ」と言われていました。

中学生の頃の私は人見知りで、人前で話すなんてとても無理という状態で。10年前は今と違って、白玲戦も清麗戦もありません。女流棋士としてやっていくにはすごく強いか、対局以外の仕事をうまくたくさんこなすか、どちらかだったと思います。

当時の私はどちらでもなく、山崎先生も心配だったのだと思います。

進学を機に上京し、将棋に没頭する生活に

――2021年の春、大学進学時に東京に引っ越しされました。これは大きな転機になりましたか。

磯谷 東京にはたくさん人がいて、御徒町将棋センター、将棋サロン荻窪など、強い人が集まるような道場もある。実戦派の私にとって大きなことでした。

国士舘大学の理工学部に入学して、最初は大学に近い世田谷で1人暮らしをしていました。インカレ参加で早稲田大学将棋部に入れてもらい、同学年の川島滉生さん（2022年に学生名人）などの強い人に将棋を教えてもらって、大学生の大会にも出ました。

他にも強い人が集まる研究会に参加するようになりました。そして、1年生の夏休みに鈴木環那先生（女流三段）に出会い、連絡先を交換して、お誘いいただけるようになりました。

――鈴木女流三段はアマ強豪など、いろいろな方と研究会をされているそうですね。その頃の磯谷先生は女流プロの公式戦にも多数出場して勝たれていましたし、高3の時にはマイナビ女子オープンの本戦入りをかけた予選決勝で、鈴木女流三段と対戦されています（鈴木女流三段の勝ち）。当時の磯谷先生はアマチュアでしたが、鈴木女流三段は実力を認めていらしたのではないでしょうか。

磯谷 そうですね。「一緒に頑張りましょう」と声をかけてくれて、当時の私よりずっと強い奨励会の初段、二段の方との研究会などをセッティングして下さいました。そこから強い方との出会いが増えて、こちらからお願いしてVSをすることもできるようになりました。

平日に強い人と指す機会を逃したくなくて、週4くらいで研究会に参加するようになり、秋には大学に行かなくなってしまいました。

強い人と指せるのは本当に嬉しいことで、なんとか食らいつこうと、1人の時も将棋の勉強に力を入れるようになりました。奨励会の時と違い、将棋の勉強が楽しいと心から思えるようになったんです。

最初に住んでいた世田谷からだと、研究会などでよく通っていた御徒町将棋センターは遠くて。だから思い切って、御徒町に近い上野に引っ越しました。大学は2年生で休学しています。

――大学1年生の時は学生女流名人戦で優勝されていますが、2年生以降は休学で学生大会に出られなくなったのですね。ご両親は休学については反対されなかったのでしょうか。

磯谷 将棋を頑張っているならいい、ということになりました。その後、女流棋士になってから大学は中退しました。

女性アマチュア大会ではほぼ負けなしの活躍

――学生大会に出られなくなっても、アマの大会にはよく出ていましたよね。女性がほとんど参加しない、男性アマ強豪が集まる大会にもどんどん出ていました。

磯谷 自分より強い人だらけのアマ大会ではいい経験をたくさん積めたと思っています。相手が当日まで分からないし、アマの大会は時間も短い。序盤の研究をしてもその通りにならないことばかりです。

アマ大会は逆転が多く、中終盤の力がものを言う世界です。大会でたくさん指して中終盤力を磨いたことが、女流棋士としても今の強みにつながっていると思います。

序盤は何歳からでも勉強できますが、その時期に中終盤力を鍛えられたのは良かったです。中学生や高校生で女流棋士になっていたら、そんな経験は積めなかったと思います。

――アマ連（日本アマチュア将棋連盟）の全国大会であるレーティング選手権で、男性のアマ強豪を連破して3位に入ったことは大きな話題になりました。他に、2023年の加古川青流戦アマチュア選抜大会では、アマ名人経験者や元奨励会三段の強豪などに勝ち、4回戦まで勝ち上がりました。

磯谷 優勝して女性アマが棋士の公式戦出場を決めていたら、相当話題になったはずです。そういう「初めての女性」になりたいという野望は持っていました。

女性枠で出た朝日アマ名人戦（女流アマ名人戦優勝者は全国大会に招待される）では1回戦に勝って、2回戦で勝てれば（プロ公式戦の）朝日杯に出ることができたのですが、頓死してしまい……。かなり優勢に進めていたので、すごく残念でした。

――同じ大学出身の大城千花アマが今年、女性として初めて朝日アマ全国大会で2勝して朝日杯出場を決めて話題になりましたね。

磯谷 はい。素晴らしいなと思いました。私は朝日杯に出られなかったのでちょっと悔しいですが。

――東京に出てからは女性アマの大会ではほぼ負けなしの活躍。女流アマ名人戦では2021、2022年と連続優勝されています。賞品は豪華で、将棋会館の対局用座布団と同じ「ムアツ」のマットレスでしたよね。

磯谷 1回目のマットレスは自分で使い、2回目の優勝の時は母にあげました。すごく寝心地が良いと喜んでくれました。

20歳になって女流棋士を目指した理由

――20歳になった2023年2月に研修会に再入会、最低限決められている在籍期間の半年（女流棋士資格が得られるB2クラスに上がっていても、通算48局指さなければならず6か月かかる）で女流棋士資格を得ています。このタイミングで研修会入りしたのはなぜでしょうか。

磯谷 女流公式戦の本戦ベスト8入りで女流棋士になれる制度もあり、それをクリアして女流棋士になることも考えていました。

ただ、当時はコロナの影響が残っていて、リコー杯女流王座戦アマ予選、マイナビチャレンジマッチは休止。アマが女流棋戦に出る機会が減っていて、なかなかベスト8入りが実現しませんでした。

それで、研修会からのルートの方が確実だと考えました。9月までに女流棋士になれば、10月に始まる白玲戦D級への参加と、清麗戦への参加がギリギリ間に合います。迷う暇もなく研修会に入りました。試験を受けてC1クラスからのスタートでした。

――すでに女性アマのトップで、女流のプロ棋戦でも毎年のように勝っていました。実力は足りていたように思います。絶対に半年でクリアするつもりだったのでしょうか。

磯谷 はい。女流棋士になりたいなというより、半年でなるという気持ちでした。入会してすぐにB2に上がり、あとはC1に落ちなければよいので、そんなに気を張らずに指せました。

対局相手は男子小学生が多く、さすがに全然違うというか、若すぎて。ちょっとやりにくいところもありましたね（笑）。

――再入会の時、山崎先生に師匠をお願いしたのですか。

磯谷 はい。久しぶりにお願いをしました。山崎先生は、私のアマ大会や女流棋戦での成績のことはご存知だったのですが、女流棋士になると思っていなかったみたいで驚かれました。「あー、女流棋士になるんだ」「（師匠になるのは）やっぱり俺だよね。いいですよ」という感じで、緩かったです（笑）。

――磯谷先生の実力を見て「女流棋士にならないのかな」と思っていた方は、多かったのではないかと思います。半年で女流棋士になり、山崎先生にはどんな言葉をかけてもらいましたか。

磯谷 山崎先生には「努力が3年続けば、タイトル挑戦とか、いいところまで行くと思うよ」と言われました。それから3年近く経って、「まさかこんなに努力が続くと思ってなかった」というようなことを言われて。8割勝ててもまだ、挑戦はできていないのですが。

師匠とはたまに電話をする仲

――最近の磯谷先生のご活躍を山崎先生は喜んでいらっしゃるのですか？

磯谷 そうですね。加藤桃子女流四段との清麗戦は大阪対局だったのですが、ちょうど山崎先生のご両親が広島から大阪にいらしていて。山崎先生は対局中継を見ながらご両親に「弟子が負けた」と言ったそうです。ほぼ負けの局面だったのですが、そこから逆転して、ご両親と喜んでくれたと聞きました。

他の対局でも、私が勝てばよく連絡をくれて、喜んでくださっています。先生も私も、負けると連絡は途絶えます。

――山崎九段と言えば、ABEMAトーナメントのXアカウントで発信していたとき、独特の文章が話題になったこともありました。メールの文が難しい時もありますか。

磯谷 確かにそういうこともあるかも（笑）。難しい時は深く考えず「お互い頑張りましょう」みたいに簡単に返信して、終わりにしちゃうこともあります。でも、山崎先生もそれで気を悪くされたりはしません。

メールではなく電話でお話しすることもあります。将棋の話をしていたはずが、いつの間にか会話が脱線して、山崎先生が作った料理の話になっていることもありますね（笑）。「これはラクに作れるんだ」という感じで。

――料理といえば、磯谷先生は自炊はされるのですか。

磯谷 自炊してます。母が凝った料理が得意で、今日は母のレシピでハンバーグを作ってから来ました。昼、夜、朝連続で、ハンバーグを食べることもあります。

外食も好きで、サラダだけで1500円するサラダ専門店に「高いな」と思いつつ行ったり、ちょっといいお寿司屋さんに行ったりもします。

――山崎先生と将棋を指して教わることもあるのでしょうか？

磯谷 最近になって増えてきました。2年前、女流棋士として少し棋力が伸びたかなと思った頃に一度教えていただいたのですが、全く勝負になりませんでした。そこからは、しばらくお願いできなくて。昨年の秋、女流王位戦リーグの白組で優勝したあたりで、またお願いしてみました。

少しだけ差が縮まったのか、今度はワンチャン入るくらいになっていて。はっきり足りないところもあるけれど、最近は20分30秒で3局指して1局勝つこともあります。大阪で対局がある時は、前日に教えていただくことが多いです。前々日から行って、その日も教えていただくこともあります。

大阪には高田（明浩）五段もいるので、そちらにお願いすることもあります。奨励会有段者や若手棋士を集めて4人の研究会をセッティングしてくれて、本当にありがたいです。

子どもの時から知っているので、高田先生にはやっぱり頼みやすいですね。高田君と呼ぶこともありますが、基本は先生と呼んでいます。

――山崎門下は、磯谷先生の1人だけです。

磯谷 はい。だから、よく面倒を見てくれて感謝しています。奨励会時代も、女流棋士になってからも私の棋譜は全部見てくれています。たとえば5人弟子がいたら、同じことは難しいと思うので、1人弟子だからこそですよね。（つづく）

〈「化粧をする暇があったら、詰将棋を解いておきたいです」女流棋界のニュースター・磯谷祐維（23）が語った“驚くべきストイックぶり”とは〉へ続く

（宮田 聖子）