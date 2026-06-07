〈「奨励会をやめた日のレシートは、ずっと捨てられませんでした」プロ棋士への道を諦めた磯谷祐維が、もういちど将棋を楽しめるようになるまで〉から続く

トップ層の顔ぶれが固定している女流棋界において、その厚い壁を崩しつつある若手が23歳の磯谷祐維女流初段だ。2025年度には女流棋士で勝率1位（8割2分5厘）、連勝1位タイ（14連勝）を達成し、2026年3月と5月に2回、タイトル戦一歩前の挑戦者決定戦を経験した。

【画像】デビュー当時に話題になった、磯谷女流初段のブロンドヘア

磯谷女流初段の高勝率は戦法の幅を広げる地道な勉強の成果でもある。インタビュー後編では、プロになってからの勉強法、有言実行で弱気なことは言わないポリシー、所属するLPSAへの思い、今後の目標、話題になった金髪とおしゃれのことなどを聞いてみた。（全3回の3回目／最初から読む）



磯谷祐維女流初段 ©︎文藝春秋／杉山秀樹

磯谷祐維（いそや・ゆい）女流初段

2003年1月15日生まれ。岐阜県各務原市出身。山崎隆之九段門下。2017年に関西奨励会入会。翌年退会。女子アマ王位戦で3回、女流アマ名人戦で2回優勝するなど女性アマトップとして女流公式戦に多数出場。2023年に研修会に再入会し、9月にLPSA所属の女流2級に。2024年1月にYAMADA女流チャレンジ杯で優勝し女流初段昇段。

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勝負に勝つための“有言実行”

――「勝ちます」「優勝します」と言って、実際に勝っていらっしゃる場面を見かけます。女流棋士になって4か月でYAMADA女流チャレンジ杯で優勝された時もそうだったと伺いました。

磯谷祐維女流初段（以下、磯谷） 若手棋戦で優勝すると女流初段になれます。女流棋士の段位は、二段からタイトル挑戦や初段昇段後70勝が条件になり、そこまで行くのは厳しいのですが、初段はそこまでではありません。絶対に初段になるんだという思いで「優勝する」と口にしました。

そのためには、たくさん練習将棋を指したい。決勝は高崎での公開対局で、2024年1月3日。12月28日、30日、31日、1月1日、2日と、VSや研究会を重ねました。

1月2日は、将棋連盟の職員さんや出演者といっしょに新幹線で向かう予定でした。ですが、私は遅めの時間に変更させてもらい、御徒町将棋センターでVSをしてから上野で新幹線に乗りました。

――年末年始に相手をしてくれる方がいたのですね。

磯谷 環那さん（鈴木環那女流三段）、奨励会有段者、アマ強豪など、いろいろな方に声をかけてお願いしました。皆さん、私が優勝したい気持ちでいるのを分かっていて、引き受けてくれました。

――それだけVSや研究会をこなすのは永瀬拓矢九段並みではないでしょうか。

まだまだ研究会は増やしていきたい

磯谷 そう言われたこともありますけれど、永瀬先生には全く及ばないです。永瀬先生は研究会以外の時間もずっと将棋の勉強をされているのではないかと思います。

私は研究会が終わって、「疲れたな」とベッドでスマホをいじっていたら何時間も過ぎていたようなこともあって、まだまだ甘いです。

以前は月20日くらい研究会をしていたのですが、公式戦が増えたこともあって減ってしまい、最近は10日くらいです。でも、また増やしたい。15日か、できれば20日できたら幸せです。

――有言実行ぶりが格好いいです。たとえば「自信がない」とか、マイナスのことは言わないようにしているのでしょうか。

磯谷 はい。女流棋士になった直後の2023年10月に、竹部さゆり女流四段に白玲戦D級で負けた対局がありました。竹部先生は何でもうまく指されて何を指してくるか分からず、やりにくいところがあって、苦手意識がありました。

その負けから3か月後の女流王将戦の予選で、また竹部先生との対局が決まったときに、私は「厳しいです」と口にしてしまったんです。

そうしたら、竹部戦に負けたうえに、加藤女流四段、井道千尋女流二段、鎌田美礼女流2級にも負けて4連敗してしまい……。弱気なことを言ってはダメなんだと後悔して、それからは前向きなことしか言わないと決めました。女流棋士になってから、4連敗したのはその一度だけです。

戦法の拡充が好成績に結び付いた

――鎌田女流2級戦は白玲戦D級で、C級昇級が絶望になってしまいました。しかし、その後は2連敗がごくたまにあるくらいで、3連敗はゼロという勝ちっぷりです。2025年度は勝率0.825と全女流棋士中1位の成績でした。なぜ好成績を達成できたと思いますか？

磯谷 女流棋士になりたての頃は、早指しで時間を残して負けることがありました。でも、それはいい負け方ではない。まだ考える余地があるのに、考えずに負けてしまうからです。今では、そういう負け方は無くなりましたし、良くなっても油断せず、立ち止まって考えられるようになったのも、勝率に結び付いたと思います。

あとは、戦法も大きいです。デビューしてしばらくは、指せる戦法が限られていました。対振り飛車には右玉しかなく、相居飛車も雁木と一手損角換わりしか指せない。相手から見ると対策しやすかったと思います。それで使える作戦、指せる戦法を増やしました。

最初は相居飛車の戦法の幅を増やすのは難しいと思っていたのですが、もともとは振り飛車党だと思っていた北村桂香女流二段、石本さくら女流二段が、相居飛車を指しこなしているのを見て衝撃を受けたんです。

2人とも私より年上で、それでも新しく勉強して戦法の幅を広げている。見習わないといけない、と。

――それで磯谷先生も、矢倉を指すなど戦法の幅を広げたのですね。

磯谷 はい。棋譜並べにも力を入れるようになりました。若手棋士の先生方の棋譜をよく並べています。

増田康宏八段、服部慎一郎七段の矢倉はすごくうまい。自玉が危なくても読み切って相手玉の詰みを見抜いて勝つ。自分だったら安全勝ちを目指してしまうところですが、一直線に勝ちに行くところはカッコいいし、棋譜並べが楽しくなりました。この将棋はヤバいぞと思ったら、ソフトにかけて変化を調べるようにしています。

「奨励会三段レベルの方との差が、少しずつ縮まっている実感は持っています」

――高勝率を上げたことで、福間女流五冠、西山女流三冠、加藤桃子女流四段、伊藤沙恵女流四段といった、女流棋士トップ層と自分の差が縮まっている実感はありますか？

磯谷 女流棋士トップとの差というより、奨励会三段レベルの方との差が少しずつ縮まっている実感は持っています。以前は現役の三段の方とは棋力差が大きくて、VSや研究会のお願いをできませんでしたが、自分が強くなった分、相手をしてもらえることが増えてきました。

ただVSをお願いするだけではなく、私がいつも連敗するようではダメです。なんとか食らいつけるように頑張って、3局指して1勝、にはできるようにしています。

女流タイトルホルダーのお2人は元奨励会三段です。以前はそれだけで恐れてしまう部分がありましたが、今は「いい勝負ができるかも」と思えるくらいになりました。

――アマチュア時代に上京されて、だんだん強い人と指せるようになっていく流れが、今も続いているのですね。強い人と指せるようになると、食らいつくために勉強して強くなる。さらに強い人と指せるようになる……というように、好循環が続いているのではないでしょうか。

磯谷 確かにそうかも。でも、それは周りの人に恵まれているからで、本当に感謝しています。公式戦で勝つのも大事ですけど、将棋で一番嬉しく楽しみにしているのは、自分が強くなって強い人と指せるようになることです。

私は、福間女流五冠、西山女流三冠のようにタイトルをたくさん獲れる女流棋士になりたい。そのためには、ドライヤーで髪を乾かしながら詰将棋を解くくらい、すき間時間を将棋に充てないといけないと思っています。

――直近では女流名人戦はリーグ入り、女流王位戦は白組優勝で残留、マイナビ女子オープン、女流王将戦は本戦入り、白玲戦C級ではトップに立つなどなど、全棋戦で満遍なく好成績を上げています。ですが、現状に満足はされていないのでしょうか。

磯谷 リーグ入りして喜んでいるようでは……という気持ちで、満足していません。本戦入りでやっとスタートラインに立てたという感覚です。女流名人リーグは7勝くらい（全9戦）しないと、と思っています。

白玲戦はC級に上がって1期目なので順位が悪く、トップと言ってもあと1敗したら終わり。残りが昇級争いの内山さん（あや女流二段）、武富さん（礼衣女流二段）との直接対局です。B級に上がれたら喜べるかもしれません。

LPSAに所属して良かったこと

――日本女子プロ将棋協会（LPSA）の所属です。LPSAを選んで良かったと思うことはありますか？

磯谷 LPSAの方たちには、とても大事にしてもらっています。人数が少ないぶん面倒見が良く、女流棋士になりたての頃、仕事についてわからないことがあると、何でも教えていただきました。

女流棋士になったお祝いのパーティーも盛大に開いていただき、サプライズで山崎先生を呼んでいただいて、本当に嬉しかったです。

代表理事の宏美さん（中倉女流二段）は、私のことを応援して、力を貸してくれています。だから、私も期待に応えてタイトルを獲りたい。LPSAをもっと繁栄させたい。

渡部愛さん（女流四段）以来、LPSA所属女流棋士はタイトルが獲れていないので、私が、という気持ちを持っています。

――磯谷先生が強くなれるように力を貸してくれる場面もありますか。

磯谷 はい。棋士の先生に教えていただく機会がもっとあれば……と思っていたら、宏美さん、島井さん（咲緒里女流二段・LPSA業務執行理事）が、仲の良い伊藤真吾六段と上村亘五段を「人柄もいいし、お願いすれば将棋も教えてくれるよ」と、それぞれ紹介してくださって、練習将棋を教わるようになりました。

男性棋士を相手に勝ちたい

――今年3月には成績優秀な若手女流棋士として新人王戦に出場し、齊藤優希四段と対戦しました。女流棋戦ではないプロ棋戦に出場したのは、これが初めてです。棋士の公式戦に出るのは、強い人と指したい気持ちが人一倍強い磯谷先生にとって、まさに熱望したような機会だったのでしょうか。

磯谷 すごく楽しみにしていました。序盤は準備をしてなんとかついていくことができたのですが、中終盤はハッキリと差があって、瞬殺みたいな将棋になってしまって。齊藤四段の強さを実感しました。差がある相手だと、1手で将棋が終わってしまうんだなと。

新人王戦には若手女流棋士が4人出ていて、宮澤さん（紗希女流初段）は、高橋佑二郎四段に角換わりで完勝していました。あれだけしっかり勝つのは凄いと思いましたし、やっぱり悔しい。自分も勝ちたい気持ちは持っています。

加古川青流戦にも出場させていただけることになり、小山直希四段と対戦が決まっています。

――福間女流五冠、西山女流三冠は男性棋士相手に勝ち星を重ね、棋士編入試験の資格（プロ公式戦で10勝以上、かつ勝率6割5分以上）をクリア。実際に編入試験を受験されています。磯谷先生も、いずれは編入試験を受けたいという目標は持っていますか。

磯谷 まだ（男性棋士に）勝てていないので、そんなことは言えません。女流タイトルを獲得すればもっと公式戦に出られるようになるので、その意味でもタイトル獲得を目指さなければ……。まずはタイトル挑戦ですね。

もっと強くなって、その機会があれば、棋士編入試験を受けてみたいという気持ちはあります。

メイクのこだわりは“涙袋メイクとキラキラ”

――最後にファッションやメイクについてもお聞かせ下さい。メイクのこだわりはありますか。

磯谷 涙袋メイクとキラキラに力を入れています。好きなブランドはディオール。韓国ブランドも好きです。メイクに時間をかけているわけではなくて、10分くらいでしょうか。

でも、対局の日はその10分が惜しい。それに、対局中に顔を触って手についてしまうのも嫌です。だから化粧はしないで対局に臨みます。

――対局後のインタビュー動画を見て、今日はお化粧が薄いなと思ったことがあったのですが、スッピンだったのですね。

磯谷 はい。その10分があるなら詰将棋とか将棋の勉強をしたほうがいいと考えているので。ファンの方が近くで観戦されるマイナビ女子オープンの一斉予選と、テレビ中継がある女流王将戦の時はお化粧するようにしていますが、それ以外はしません。

――トレンドを押さえたメイクが好きだけど、将棋にストイックなところは磯谷先生らしい気がします。お好きなファッションはありますか？ すごく勝たれているので、バーンと高い服を買っちゃおう、とか。

磯谷 好きなブランドはリリーブラウンとスナイデルでしょうか。若い子向けというか、ルミネのようなファッションビルに入っているブランドが好きです。

イベント用の服は頑張ってそれなりのものを買います。でも、あまり服にお金はかけていません。4000円でも「高い」と思ってしまって。プライベート用の服は、ネットを駆使して2000円で買ったりします。

あ、細見えするのは大事で、上も下も服は細見え命で選びます（笑）。

――対局の時はパンツスタイルが多いのでしょうか。

磯谷 そうですね。ズボンのほうが対局しやすいです。きちんと見えるとか、苦しくないとか、これはいいなと思ったものは同じものや色違いをもう1つ買います。上は、襟のついた長袖にしています。

――女流棋士としてデビューされた時には、金髪が話題になりました。ピンクや緑に染めたり、髪色を変えてファンの目を楽しませてくれたように思います。最近は茶色か黒のようですね。

磯谷 金髪はリタッチ（伸びてきた根元の地毛部分を染め直すこと）の手間が大変で。髪も傷みますし、金髪は似合う服が限られるので、それも面倒なところはあります。

でも、もう二度とやらない、とは思ってないです。タイトル挑戦するまでは金髪にはしないと言ってしまったので、挑戦できたらするかもしれません。

――金髪にお着物は磯谷先生的にはありですか？

磯谷 ありです。私はそういうのは気にしないです（笑）。

（宮田 聖子）