◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2026年6月6日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦に「1番・DH」で出場。初回の第1打席で2試合ぶりの安打を放った。

先制点を奪われた直後の初回、エンゼルス先発・コハノビツがカウント2―2から投じた97.5マイル（約156.9キロ）シンカーにバットは詰まらされたが、力ない打球が二塁前に転がる間に俊足を飛ばして一塁へ。間一髪セーフとなり、二塁内野安打で出塁した。

大谷の俊足が逆転を呼び込む。次打者・パヘスはチェンジアップを捉え、左翼に位置する自軍ブルペンに打ち込む左越え14号逆転2ラン。ブルペンは大喜び。大谷も本塁打で笑顔を浮かべ、パヘスを出迎えた。

大谷はこの試合まで、6月に月別最多となる62本塁打を記録。エンゼルス時代の23年には自己最多となる月間15本塁打も記録するなど、相性の良さが際立つ。

前日5日（同6日）の試合では2試合ぶりに打者として出場し、2三振を含む4打数無安打で連続試合安打は7、連続試合出塁は19でストップした。それでもこの試合まで6月は出場4試合で16打数8安打の打率.500と好調を維持。再加速が期待される1本となった。