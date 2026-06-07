タレントの若槻千夏（41）が6日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。人気アイドルについて語った。

指原莉乃とのトークの中で「≠ME」のももきゅんこと櫻井ももの話題に。若槻がTBS「ラヴィット！」で共演していると語り出した。

「可愛すぎて凄いドキドキ。ももきゅんはめちゃめちゃ話しかけてくれるの」とニッコリ。「今日は“ももきゅんドラマやるんです”って急に」とこの日の櫻井との会話を振り返った。

「ドラマやるんですって言いづらいけど、話のきっかけじゃん」と切り出し「だけど、ももきゅんの場合は朝“いいね、ありがとうございます”って言ってくれるの。私が（櫻井の）インスタにいいねを押したらしくて。“ありがとうございます、楽しみにしててくださいね”ってまた言ってきたの」と回想。「これできる人って結構凄くない？なんか、レベルが高いっていうか」と褒めつつ「なになに？ってこっちが聞くじゃん、そしたら“ドラマですよ、ドラマやるんですよ。ももきゅん”って。この流れが自然すぎて」と振り返った。

「20代の子でこんなに会話がスムーズに進む子に会ったことない」と若槻。「こっちから何か質問してあげようって気持ちになることはあるけど、こんなに向こうからテンポよく…しかも気になっちゃってるし。“ヤンキー役です、以外でしょ？”って。可愛い…絶対見るね」とニヤケ顔だった。